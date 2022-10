Sanidad tiene que "replantear" la nueva unidad de endoscopia de Valdecilla tras un informe desfavorable

El hospital ha concedido el 99,8% de las reducciones de jornada solicitadas en los últimos tres años, según el consejero

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria tiene que "volver hacia atrás" y "replantear" el proyecto de la nueva unidad de endoscopia del Hospital Valdecilla tras recibir un informe jurídico desfavorable.

En concreto, dicho informe alude a una serie de modificaciones propuestas para terminar el proyecto, que no se podrían llevar a cabo en el marco del contrato licitado en 2018, y que se refieren a cuestiones como la distribución de espacio, sistemas de climatización, instalación eléctrica, integración de suministros y mejora de las prestaciones funcionales.

Así lo ha explicado el consejero del área, Raúl Pesquera, en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que ha argumentado que el proyecto, que se pensó en 2017, es "antiguo" y se encuentra en proceso de revisión, pues se está valorando cómo encajar lo que marca el informe en contra de las citadas modificaciones.

"No podemos ejecutar determinados proyectos cuando hay informes jurídicos que dicen que hay cosas que no se pueden hacer", ha justificado Pesquera en la sesión plenaria, donde ha respondido a preguntas sobre el estado de la nueva unidad formuladas por el diputado 'popular' César Pascual, que ha criticado la falta de avances. "Lo de Pepe Gotera y Otilio al lado de esta Consejería no es el tebeo, es la enciclopedia británica", ha lamentado.

En respuesta, el titular de Sanidad le ha pedido dejar la "demagogia" y le ha preguntado a Pascual "qué hizo con la unidad" cuando era gerente del hospital. "En su etapa de gerente no figuraba por ningún lado", ha apostillado tras opinar que "si fuera por ustedes" --los 'populares'-- "igual planteaban externalizarlo".

Además, ha remarcado que, "a pesar del contratiempo" del informe desfavorable, su Consejería está "comprometida" con esta actuación y con la mejora del Servicio de Digestivo de Valdecilla, en la que, para "absorber la demanda de pacientes" mientras que no esté en marcha la unidad proyectada, se ha hecho una "importante inversión" de más de 3,3 millones de euros en los últimos tres años y se ha aumentado la plantilla.

99,8% DE PETICIONES DE REDUCCIÓN DE JORNADA ACEPTADAS

Por otro lado, Pesquera ha hablado en el Pleno del número de peticiones de reducción de jornada que se conceden a las enfermeras de Valdecilla que tienen hijos, asegurando que se aceptan "prácticamente todas". De hecho, de las pedidas en los últimos tres años se habrían aceptado el 99,8%.

El titular de Sanidad ha dado este dato respondiendo a preguntas de Ciudadanos (Cs), que ha trasladado que el sindicato CCOO ha denunciado que la Dirección de Enfermería del hospital "rechaza de forma sistemática las peticiones de reducción de jornada", por lo que el portavoz naranja, Félix Álvarez, ha criticado que así no se favorece la natalidad y la conciliación.

"No sé quién le informa", le ha respondido Pesquera, insistiendo en que se conceden "casi todas" y que, "en los pocos casos que ha habido denegaciones", la mayoría se han debido a que no era posible garantizar la asistencia en determinados servicios porque no había más empleados para cubrirlos, sobre todo debido a bajas y a periodos de vacaciones.

Así, en los meses de verano se han denegado algunas solicitudes de todas las categorías coincidiendo con las vacaciones del personal, pero en todo caso no habrían llegado al 5%. Además, "ya partimos de que tenemos casi un 23% de absentismo" de la plantilla que "tenemos que cubrir", ha destacado Pesquera.

A esto se suma el "gran rango" en las peticiones, pues hay desde las que suponen 1% de reducción hasta las que llegan al 99%, y "la mayor parte de denegaciones" son para estas últimas, porque "eso hay que cuadrarlo dentro de la organización interna", ha dicho el consejero, que considera que, para pedir un 99% de reducción también existe la posibilidad de solicitar una excedencia.

En todo caso, actualmente hay en Valdecilla 339 reducciones de jornada activas. En el año 2022 se solicitaron 403 y se concedieron el 95%. Las denegaciones, el 4,96%, se concentran en verano.

Igualmente, en 2021, de las 425 pedidas se concedieron el 99,5%, y las denegadas, que fueron tres, solicitaban una reducción del 99% de la jornada.

CENTROS DE FORMACIÓN

En el Pleno, Cs también ha vuelto a interpelar, de nuevo, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad de los centros de formación para el empleo.

Así, por ejemplo, y en contra de lo que sostenía Cs, la consejera ha asegurado que los centros de formación de Cantabria sí imparten certificados de profesionalidad bajo la modalidad de teleformación y, además, se irán incrementando.

Por otra parte, y en respuesta a otro de los asuntos que planteaba la formación naranja --que ahora forma parte, con Vox, del grupo mixto-- la consejera ha anunciado que el protocolo de distancia personal por Covid que había en estos centros "ha decaído" y se ha "eliminado", algo de lo que el portavoz de Cs, Félix Álvarez, se ha felicitado por que, a su juicio, lo que venía sucediendo hasta ahora "no tenía ningún sentido".

Gómez de Diego ha opinado que los centros de formación están "satisfechos" con la labor del Gobierno en este ámbito --Cs afirma lo contrario-- y ha asegurado que el Ejecutivo regional está "redoblando sus esfuerzos" en la formación para el empleo.

Así, ha recordado que la nueva convocatoria 2022 de subvenciones destinadas a desarrollar acciones formativas para personas trabajadoras desempleadas recientemente presentada incrementa su partida un 22% con relación al año anterior y alcanza los 14,6 millones, gracias a una mayor transferencia de fondos por parte del Gobierno de España. De ella se van a beneficiar 5.300 personas.

También Gómez de Diego ha anunciado una nueva línea de ayudas, por casi 3 millones de euros y ligada a los fondos europeos 'Next Generation' para que las empresas de enseñanza u otras entidades acreditadas puedan impartir formación, por ejemplo, sobre "nuevas habilidades para un trabajo diferente" o en sectores que dada la actual evolución económica y social se prevén que generen puestos de trabajo en el futuro, como son los relativos a los cuidados de las personas o la transición verde y otros sectores "estratégicos". Para impartirla, contarán con un anticipo del 100% de la subvención.