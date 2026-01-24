Santander abre el 2 de febrero las inscripciones a los campus deportivos de Carnaval

Archivo - Pista de atletismo del Complejo de La Albericia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Santander abrirá desde el 2 de febrero hasta el 11 de febrero el plazo para la inscripción a los campus multideporte y minimultideporte que se desarrollarán con motivo de las vacaciones escolares de Carnaval. Las plazas se otorgarán de forma directa hasta agotarlas.

Así lo ha anunciado este sábado el Consistorio a través de una nota de prensa en la que ha informado que el campus minimultideporte es para niños de 3 a 5 años y el multideporte para los de 6 a 16 años.

Estas actividades se celebrarán del 16 al 20 de febrero en el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, e incluyen la opción de ludoteca -gratuita y opcional- en el Pabellón de Patinaje (previa reserva de plaza y elección de horario de entrada a la misma), con dos turnos de entrada, a las 08.00 horas y a las 09.00 horas.

El número máximo de plazas ofertadas en el campus multideporte es de 75 alumnos y en el campus minimultideporte es de 30 alumnos (el número mínimo de alumnos para que salga grupo es de 20 alumnos en el multideporte y 15 en el minimultideporte).

Tal y como ha explicado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, este programa pretende aglutinar una oferta "que cubra al máximo la demanda de actividad física y deportiva y, además, facilitar la conciliación familiar-laboral" con motivo de las vacaciones escolares.

Así, las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de las Escuelas Deportivas en horario de lunes a jueves de 08.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, los viernes de 08.00 a 14.30 horas, o a través de la página web www.santanderdeportes.com .

Para cualquier consulta, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el departamento de Escuelas Deportivas a través de los teléfonos 942203176 o 942200800 (ext-1) siendo el horario de atención al público de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, los viernes de 08.00 a 14.30 horas y en el correo electrónico escuelasdeportivas@santander.es