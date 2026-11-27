Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander abrirá el próximo lunes, 30 de noviembre, el plazo para inscribirse en el programa municipal de conciliación 'El Inviernuco' que se celebrará del 23 de diciembre al 8 de enero.

La concejala de Familia, Zulema Gancedo, ha indicado que se trata de un recurso diseñado para dar respuesta a las necesidades de conciliación de los padres y madres que trabajan de cara al periodo no lectivo de Navidad y al tiempo, busca favorecer el ocio y el bienestar de los pequeños, así como fomentar la educación en valores.

Dirigido a menores santanderinos de entre 3 y 12 años, se celebrará en los colegios Cisneros, Marqués de Estella, Arce Bodega y Sardinero, cubriendo así distintas zonas de la ciudad, y, como en cada edición, habrá monitores especializados en la atención a niños con necesidades especiales.

La responsable municipal ha animado a las familias a inscribir a sus hijos e hijas y ha informado de que, al tratarse de un programa de conciliación, tendrán preferencia las familias en las que trabajen el padre y la madre o uno de ellos en caso de familias monoparentales.

Para el turno de conciliación, las familias pueden solicitar plazas hasta el miércoles 9. La publicación de los listados de admitidos de conciliación y vacantes turno libre será el 11 de diciembre de forma que la inscripción para este último turno se abrirá a partir del lunes 14.

Las familias que lo deseen pueden ampliar información del programa y resolver sus dudas a través de la web www.inviernuco.es, al correo electrónico infoinviernuco@gmail.com o en el teléfono 601 136 002.

HORARIOS, ACTIVIDADES Y TURNOS DE INSCRIPCIÓN

El Inviernuco tendrá una duración total de 10 días (23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero) y se desarrollará entre las 08.00 y 15.30 horas, ofreciendo además un horario flexible de entrada a las 8.00, 9.00 y 10.00 horas. El grueso de las actividades se desarrollará entre las 10.10 y 13.20 y también habrá salida flexible, a las 13.30, 14.30 o 15.30 horas. Las familias que quieran que sus hijos coman tendrán que llevar la comida.

Este año el lema es 'Jugando en igualdad' y los participantes harán juegos, actividades deportivas y talleres.