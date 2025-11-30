Santander abre este lunes la inscripción al último sorteo de 85 VPO de El Alisal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander abrirá desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el 31 de enero la inscripción al tercer y último sorteo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de El Alisal, un lote compuesto por un total de 85 inmuebles, 53 de alquiler con opción a compra y 32 en venta, repartidos en dos edificios.

Las personas interesadas podrán apuntarse en el Registro municipal, en la planta baja del Ayuntamiento. Además, quienes lo deseen pueden ampliar información y descargar el impreso en la web de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander SVS https://www.svs- santander.es/.

Los nuevos inscritos se sumarán a quienes se inscribieron en los dos sorteos ya celebrados y no resultaron adjudicatarios, que ascienden a casi 11.000 personas y pasan automáticamente a participar en el que se celebrará la próxima primavera sin necesidad de realizar nuevos trámites, según ha informado el Ayuntamiento.

Por un lado, el edificio de alquiler a 10 años con opción a compra reserva dos portales exclusivamente a jóvenes que no hayan cumplido los 36 años el 31 de enero de 2026 (fecha final de inscripción). Además, en ese edificio habrá un portal de 15 VPO que el Ayuntamiento costeará y destinará a alquiler asequible.

Todos esos jóvenes menores de 36 años también participarán en el sorteo de VPO para todos los solicitantes.

El concejal de Vivienda, Agustín Navarro, ha destacado la buena marcha de las obras de los seis edificios promovidos por el Ayuntamiento, que cumplen los plazos para que las viviendas se puedan entregar a los adjudicatarios en 2027.

Además, ha puesto en valor que se trata de "la mayor promoción de vivienda protegida de la historia de la ciudad" y ha cifrado en 46 millones de euros la inversión municipal global que conlleva esta actuación.