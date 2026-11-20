Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales de Santander abrirá el lunes 30 de noviembre el plazo de inscripción para las actividades que tendrán lugar en las ludotecas durante las vacaciones de Navidad, del 23 de diciembre al 8 de enero. En concreto, en las de Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto, en horario de 8.30 a 14.00 horas.

Así lo ha dado a conocer este viernes la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha informado de que las solicitudes prioritarias se podrán pedir del 30 de noviembre al 4 de diciembre, atendiendo a criterios de conciliación y nivel de ingresos. El resto de plazas se adjudicarán por orden de recepción.

Las actividades están dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud. Las familias numerosas y monoparentales estarán exentas de pago y se mantiene el precio de 0,53 euros la hora.

Las actividades que programan las ludotecas tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias del municipio.

Todas las familias que lo deseen pueden consultar la información en la web www.redludotecassantander.com y en las redes sociales.