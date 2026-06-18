Santander acogerá el 41 Congreso Mágico Nacional con la cifra récord de 400 magos

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, presenta el 41 Congreso Mágico Nacional de Santander. - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el 41 Congreso Mágico Nacional de España que reunirá a más de 400 especialistas en este arte, un récord de participación, ya que hasta el año pasado la cifra más alta eran unos 300 magos.

Se desarrollará en el Palacio de Festivales de Cantabria entre el 24 y 28 de junio. Durante esos días, se celebrarán cuatro galas internacionales de magia, con 21 profesionales. También habrá conferencias, demostraciones en la calle y una feria en la con más de 30 stands.

Dentro de la programación se incluye además el Concurso del Congreso Mágico Nacional, organizado por la Sociedad Española de Sociedades Mágicas y en el que competirán 50 magos. Un jurado evaluará sus propuestas en cuatro categorías distintas.

Dirigido por el mago cántabro Raúl Alegría y su equipo en colaboración con la Sociedad Mágica Círculo de Ilusionistas de Cantabria, el congreso reunirá a los mejores magos del país, aficionados y artistas internacionales, con el objetivo de "compartir ilusiones, conocimiento y espectáculo", y convertirá a la ciudad en "la capital de la magia".

Lo ha destacado así este jueves el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha presentado en rueda de prensa y junto a Alegría este evento. A su juicio, es un ejemplo de "la unión perfecta" entre el turismo MICE -de negocios- y el cultural: "Nos da la oportunidad de entender la cultura como una potente palanca de transformación económica y de atracción turística".

"El turista actual, ya no busca únicamente destinos geográficos; busca experiencias memorables, relatos, eventos que justifiquen el viaje y le inviten a repetir la experiencia", ha agregado.

Y al celebrarse en el Palacio de Festivales, contribuye a "reivindicar el ilusionismo con mayúsculas" y sitúa a esta disciplina "a la altura de los grandes espectáculos culturales", ha apuntado el consejero.

Por su parte, Alegría ha agradecido el apoyo del Gobierno al Congreso Mágico Español, que hará de Cantabria "un referente de la magia mundial·.

El mago ha destacado que en el año 1981 Santander fue sede del Congreso Mágico Nacional de España y ha añadido al respecto que 45 años después se recupera ese "legado" con la celebración de este encuentro, que será una cita "central" de la gala inaugural.