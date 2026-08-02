Santander admite 26 aspirantes a las plazas de Auxiliar de Oficina de Turismo y Técnico Superior en Higiene Industrial

Archivo - El Centro de Formación y Empleo (CEFEM), en el Barrio Pesquero - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha convocado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para la cobertura de una plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial y otra de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo, que se celebrarán en el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEFEM), ubicado en la calle Marqués de la Ensenada, y en las que se han admitido a un total de 26 candidatos.

A la plaza de Técnico Superior Especialista en Higiene Industrial aspiran un total de ocho admitidos, que realizarán el primer ejercicio el día 3 de septiembre, a las 16.00 horas.

Por su parte, la primera cita del proceso selectivo para la cobertura de la plaza de Técnico Auxiliar de Oficina de Turismo se celebrará el 27 de agosto, a las 16.00 horas. A esta convocatoria concurren 18 aspirantes admitidos.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su Documento Nacional de Identidad y bolígrafo azul para la realización de las pruebas.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha destacado que estos procesos selectivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de la plantilla municipal y la incorporación de perfiles técnicos que contribuyan a seguir mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía.