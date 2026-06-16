Santander admite preocupación por casos como la pelea mortal pero reforzará la seguridad con Delegación

Junta Local Seguridad Santander - AYTO

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido su "preocupación" por casos registrados recientemente en la ciudad, como la pelea de la madrugada del pasado sábado en la zona de ocio nocturno en la que falleció un joven, y otros incidentes vinculados con lesiones en los últimos meses.

Pero ha asegurado que la capital cántabra "continúa siendo una ciudad segura" y, además, tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno en Cantabria trabajarán de forma conjunta para "articular medidas dirigidas a evitar este repunte de criminalidad".

Así lo ha expresado la regidora y se ha puesto de manifiesto en la Junta Local de Seguridad, que ha presidido junto al representante del Estado en la región, Pedro Casares.

En la reunión, celebrada en el Consistorio con participación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, se ha analizado la evolución de la seguridad ciudadana y se han fijado las actuaciones de cara a la época estival, cuando Santander prevé albergar multitud de eventos y actividades con gran afluencia de público.

DATOS.

Igual, que ha trasladado el compromiso del Consistorio de seguir colaborando con el Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la seguridad en Santander, ha detallado que la ratio de criminalidad convencional registrada en la ciudad en 2025 (35,6 delitos por cada mil habitantes) continúa por debajo de la media del conjunto de España (40,03), y se sitúa también -ha añadido- en niveles inferiores al de ciudades con un rango demográfico similar a la capital cántabra.

Y pese al apuñalamiento mortal de este fin de semana, ha destacado que durante el año pasado y en el primer trimestre de 2026 no se registraron muertes violentas en Santander. "Hay que ponderar estos hechos lamentables y condenables en el contexto general de una ciudad segura, como acreditan tanto los informes del Ministerio del Interior como diferentes estudios de percepción ciudadana", ha precisado.

Otros indicadores de 2025 que representan descensos en la tasa de criminalidad son los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-11,9% respecto a 2024), sustracciones de vehículos (-13,9%), robos con violencia e intimidación (-3,7%) y agresiones sexuales con penetración (-2,3%).

Respecto a los datos de cibercriminalidad, han subido un 8%, aumentando las estafas informáticas y los ciberdelitos, aunque se trata de acciones delictivas que en muchos casos se realizan "a miles de kilómetros de la ciudad" a través de la red global de internet, superando por tanto el ámbito municipal.

Igual también ha valorado otros datos positivos en materia de seguridad vial en Santander, como es el "importante" descenso en el número de fallecidos en accidentes de tráfico desde 2023, pasando de 4 a 1, así como el número de heridos graves (-9,3%) y heridos leves (-2,8%).

Asimismo, ha apuntado que, durante el verano, se intensificarán los controles de tráfico, especialmente para prevenir conductas de riesgo como la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.

VERANO SEGURO.

Tanto la alcaldesa de Santander como el delegado del Gobierno han resaltado la "gran colaboración" entre los cuerpos policiales y han analizado el calendario de actividades previstas en los próximos meses, con especial atención a los eventos multitudinarios y de mayor envergadura, y los dispositivos que cubrirán los diferentes eventos culturales, lúdicos, festivos o deportivos ya cerrados para esta época del año.

La alcaldesa ha asegurado que el objetivo es "garantizar un verano seguro", optimizando la operatividad de las actuaciones policiales en el municipio: "Ayuntamiento y Delegación del Gobierno queremos que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de un verano tranquilo y sin incidentes, en un ambiente de convivencia y seguridad, y en ese objetivo aplicaremos todo nuestro esfuerzo".

En el caso de la Policía Nacional, Casares ha explicado que un verano más el Ministerio del Interior reforzará los efectivos de la Comisaría de Santander. Y lo hará con el objetivo de atender el "sobreesfuerzo" de garantizar los dispositivos habituales en todos los barrios de la ciudad y "blindar de forma permanente" los múltiples eventos estivales como la Semana Grande, los ciclos de conciertos en La Magdalena o los de la Virgen del Mar o los partidos del Real Racing Club tras su regreso a Primera División y que se retomarán el 15 de agosto.

"Santander es una ciudad segura pero las instituciones y los cuerpos de seguridad debemos garantizar que, en estas fechas de intensas aglomeraciones de personas debido a la importante llegada de turistas nacionales e internacionales las calles, las zonas comerciales y los entornos de nuestras magníficas playas estén tranquilas y seguras", ha señalado.

El delegado del Gobierno ha indicado que la prioridad de ambas instituciones es que "todos los santanderinos y los turistas disfruten de este verano con tranquilidad y confianza", por lo que ve "fundamental" la "colaboración y cooperación" entre las policías Nacional y Local, que "trabajan de manera incansable para protegernos y responder con eficacia ante cualquier eventualidad".

También ha destacado la labor que desarrollan ambos cuerpos en "algunos sucesos", como la pelea mortal del pasado fin de semana en la zona de ocio nocturno, y que "no ejemplifican la realidad de la seguridad en la capital cántabra", ha asegurado para finalizar.

En la reunión también han participado el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Fernando Chemelal, y el jefe de la Policía Local de Santander, Víctor Sánchez, entre otros. También ha asistido un representante de la Guardia Civil, cuerpo encargado de la seguridad marítima y que colabora en materia de Tráfico.