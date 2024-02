Santander ampliará el parque de viviendas e impulsará la rehabilitación

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vivienda de Santander 2024-2027 se centrará en la ampliación del parque de viviendas, el impulso a la rehabilitación y la creación de un servicio de información de vivienda, como principales ejes de esta hoja de ruta a medio plazo que pretende reforzar las actuaciones municipales en esta materia con el objetivo de "tener en perfecto estado" las viviendas existentes.

Son los tres ejes fundamentales del documento, con once líneas de actuación y 34 acciones, que este martes se ha presentado al Consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) y que han dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Vivienda, Agustín Navarro, en rueda de prensa.

La intención es conseguir en estos cuatro años que Santander disponga de vivienda asequible, habitable, accesible y eficiente, mediante una gestión abierta y cercana al ciudadano, y fomentar la equidad en el acceso a la vivienda, la accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental, el equilibrio entre barrios, la cercanía a la ciudadanía y eficiencia en la gestión de recursos, ha explicado la alcaldesa.

Se trata de un documento ejecutivo, fruto de la participación, que ahora se presentará a la Comisión de Desarrollo Sostenible y una vez se apruebe en Junta de Gobierno local, que es cuando comenzará, habrá actuaciones secuenciadas cada uno de los años. "Algunas serán más puntuales y otras serán continuas" y se evaluarán cada seis meses, a los dos años y al finalizar.

El plan ha partido de una fase de diagnóstico y ha incluido un estudio sociodemográfico, y análisis del parque de vivienda actual, de la demanda y de la evolución de la oferta, así como una previsión del desarrollo del suelo, para ofrecer una "radiografía real" de la situación de la vivienda en la ciudad.

El primer eje que contempla es la ampliación del parque y se asienta en la "obligación" del Ayuntamiento de que en la ciudad exista vivienda asequible --al tiempo que deja espacio a la iniciativa privada-- como la que promueve la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) en Santander, que ha promovido 1.204 viviendas desde su creación en 2007 y además "de alta gama".

Este eje recoge 13 medidas como impulsar la edificación de vivienda protegida en compra, incrementar la edificación de VPO en alquiler con opción a compra, facilitar la emancipación joven a través del acceso a vivienda protegida accesible, promover la edificación de vivienda social en suelo dotacional, estudiar nuevas fórmulas para ampliar el parque de alquiler social, la cesión de viviendas sociales a entidades del tercer sector o generar un patrimonio de suelo urbano, entre otras.

El segundo eje es el impulso de la rehabilitación con ayudas municipales, como las de fachadas y ascensores, y facilitando información para el acceso a otras de carácter autonómico o europeo, y con actuaciones dentro de las cuales destaca el Cabildo, un "punto negro" que se abordará en la comisión que se celebrará dentro de un mes con la Consejería de Fomento para poder darle "una solución", ha indicado Igual.

La alcaldesa ha señalado que no hay muchos lugares donde sea necesaria una intervención "especial", como sí es la del Cabildo, pero sí es necesaria una "mayor rotación de vivienda" no solamente desde el plan de vivienda sino a través de más vivienda libre en el mercado, que "estamos atajándolo con la regulación de la vivienda turística".

Precisamente el tercer eje del plan, la información, incluye el análisis de las viviendas vacías, que representan el 2,4% de las 92.600 existentes, y de las turísticas, unas 1.100 según la estadística experimental del INE.

En este sentido, Igual ha recordado que el Ayuntamiento no autoriza la actividad de vivienda turística salvo en bajos con acceso independiente o primera planta. "Pero no puede ser una quinta planta donde tienes que entrar con el resto de los vecinos, donde usas los elementos comunes del resto de los vecinos. Ahí no lo tenemos autorizado", ha remarcado.

Santander tiene en la actualidad unas 92.600 viviendas, con una edad media de 45,6 años, que sube a 75 años en el centro --donde el 52% de las viviendas no tiene ascensor-- y baja a 33,4 en la zona más moderna.

Con respecto al precio, en los últimos cuatro años el alquiler ha subido un 5% anual y la venta libre un 2,5, en línea con el entorno del litoral norte.

A preguntas de la prensa, la regidora se ha mostrado partidaria del incremento del alquiler a la vivienda de protección anunciado por el Gobierno regional para evitar "grandes pérdidas". "Yo prefiero poder perder menos en cada promoción para hacer más viviendas", ha comentado Igual, que ha recordado que el precio ha permanecido invariable "muchos años" y todo el mundo entiende que es normal y natural que se actualice... para beneficiar a más gente".

Por otra parte, también ha indicado que "en breve" concluirá el "cribado" de "lo que vale" del documento base para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque "había temas que no tenían que estar", de cara a la próxima licitación de su redacción.

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

También a preguntas de la prensa sobre actuaciones en Santander que dependen del Gobierno central, como La Remonta o la situación de las playas, Igual ha recordado ha pedido mantener un encuentro "absolutamente a todos los ministros" y no le han contestado, de modo que solo se ha reunido con el Cultura, Ernest Urtasun, con motivo de su visita a la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa anunció el lunes a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, que "hoy o mañana" le remitirá una carta para solicitarle su ayuda y "complicidad" como exconcejala y santanderina en "todo lo que tiene Santander con los ministerios", desde la Remonta a las playas porque "en todas tenemos alguna deficiencia".

"La playa de los Peligros da terror; qué es de esa intervención en la Segunda Playa; qué es de esas aportaciones o no de arena, diques o no; de esa atención a la Horadada", ha enumerado la regidora, para quien "no tiene explicación los espigones, los accesos peligrosos, el Rema, la Horadada".