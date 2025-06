Santander aprueba de forma inicial el 'tasazo' de basuras, que supone "un incremento de 27,6 euros al año"

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves de forma inicial, con el único respaldo del PP, la nueva ordenanza fiscal reguladora del servicio de gestión de residuos en Santander, el conocido como 'tasazo', que supone un incremento medio a las familias de "27,62 euros al año", según el equipo de Gobierno.

La nueva ordenanza, que ha contado con la abstención del PSOE e IU y el rechazo del PRC y Vox, establece la aplicación de una tasa específica de basuras que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, en cumplimiento de la Ley nacional 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Este nuevo modelo diferencia entre usos residenciales y no residenciales y, dentro de cada grupo, aplica tarifas progresivas según el número de empadronados o la actividad económica y superficie del inmueble. Además, se incluyen bonificaciones para situaciones de vulnerabilidad social y para quienes practiquen buenas prácticas ambientales.

Una vez aprobada de forma inicial en el Pleno, la nueva ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para abrir el periodo de exposición pública antes de la aprobación definitiva por la Corporación municipal.

"UNA IMPOSICIÓN"

Al texto de la ordenanza se han presentado un total de 37 enmiendas (6 del PSOE, 12 de Vox, 10 del PRC y 9 del Grupo Mixto), de las que se han incorporado dos de Vox, mientras que el resto se han desestimado al considerarlas ya incluidas o "en virtud de los cálculos realizados por la UC", ha explicado la concejala de Medio Ambiente del PP, Margarita Rojo.

Y es que el Ayuntamiento encargó a la Universidad de Cantabria la elaboración de un estudio técnico con el fin de definir una tasa "ajustada a la realidad del municipio y a las condiciones de la ley".

Rojo ha manifestado que "la imposición" de esta tasa "no es una decisión voluntaria" del equipo de Gobierno, sino que --ha reiterado-- "viene impuesta" por la Ley 7/2022, que obliga a todos los municipios a financiar el servicio de recogida y tratamiento de basuras.

Por lo tanto, ha destacado que se trata de "una exigencia del Gobierno de España", que "está obligando a los ayuntamientos a financiar en su totalidad el servicio de recogida y gestión de los residuos".

No obstante, ha indicado que el Consistorio santanderino ha estudiado "la mejor opción", que es "una tasa que no se parece a ninguna otra de las que ya se aplican en los ayuntamientos".

Según ha detallado, actualmente el coste la recogida de residuos es de 101,86 euros al año y la tasa promedio en el año 2026 ascenderá a 129,54 euros, lo que supone un incremento de 27,62 euros anuales.

"Somos conscientes del nuevo esfuerzo económico que va a suponer esta tasa", ha reconocido la concejala 'popular', que ha añadido que en el Ayuntamiento están "a las puertas" de tener un nuevo contrato del servicio de limpieza viaria que va a permitir a los ciudadanos que "puedan tener recursos para un reciclado mejor" y va a "ayudar a que esta tasa sea lo más justa posible". Una tasa que, ha añadido, es "totalmente susceptible de revisar en un futuro".

TEXTO "MUY MEJORABLE"

Por su parte, desde el PSOE, la concejala Paz de la Cuesta ha criticado que la ordenanza "no respeta el principio de 'quien contamina paga' y no distribuye el gasto equitativamente entre quien lo genera y lo paga", además de establecer unos criterios que "no son suficientes para cuantificar la tasa". Asimismo, ha censurado que "se está haciendo creer a la ciudadanía que el objetivo de la ley es recaudar más".

No obstante, ha indicado que "el Partido Socialista no va a significar nunca un obstáculo para avanzar", y que considera necesario "que Santander se suba al progreso", por lo que su grupo se ha abstenido pese a considerar que el texto de la ordenanza "es muy mejorable", "no reúne los requisitos imprescindibles" y "tiene algunas carencias importantes".

Por su parte, desde Vox, Laura Velasco ha criticado el "basurazo". A su juicio, se trata de una "nueva imposición" que está generando "un enorme caos y descontento" en los ayuntamientos. "Nos asfixian a impuestos", ha criticado la concejala, que ha censurado que "ahora, también por tirar la basura, nos pretenden atracar".

Según ha señalado, la "excusa" que argumenta el PP es que se trata de una "obligación legal" para "cargar la culpa a otros". Sin embargo, Velasco ha indicado que fueron los 'populares' junto a los socialistas "los impulsores de la economía circular en Europa, el precursor de este basurazo".

"No podemos aceptar que el fanatismo verde de unos pocos acabe repercutiendo en la economía y en el bolsillo de las familias y de los trabajadores. Lo próximo que va a ser que los españoles paguen por respirar", ha dicho.

Mientras que el portavoz del PRC, Felipe Piña, se ha mostrado sorprendido al no haber sido aceptadas ninguna de las enmiendas de los regionalistas, que recogían medidas que "no son una locura".

En cuanto a las opciones propuestas por la UC, Piña ha valorado que "se ha elegido la que más perjudica a los bolsillos de los santanderinos porque es la opción más cómoda, pero no es la más justa".