Santander aumenta este verano un 220% la cantidad de residuos retirada en sus playas con el nuevo servicio de limpieza

Servicio de limpieza y mantenimiento de las playas de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Durante la temporada de baño se han recogido 536 toneladas

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio de limpieza y mantenimiento de playas de Santander ha aumentado la cantidad de residuos retirada en las playas, de manera que, durante los meses de verano, se ha registrado un incremento del 220 por ciento respecto a la del año anterior.

En concreto, durante los cuatro meses de la temporada de verano -desde junio a septiembre- se han recogido 536 toneladas, y en total desde la entrada del servicio en marzo, 706.

En nota de prensa, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha valorado "la importante mejora cuantitativa y cualitativa" que estas cifras reflejan en el cuidado de los arenales de la ciudad.

Al respecto, ha apuntado a factores como el aumento de la frecuencia de limpieza y cribado de las playas, la incorporación del barco de recogida de residuos flotantes, así como el incremento de la capacidad de contenerización.

En este sentido, ha explicado que, de los 90 contenedores disponibles en 2024, se ha pasado hasta los 140 de este año, a los que hay que añadir las 22 papeleras autocompactadoras solares, ubicadas a las salidas de las playas urbanas, cuya capacidad de almacenaje triplica la de un contenedor tradicional.

Por otro lado, la responsable municipal también se ha referido a otras mejoras implementadas este año en el servicio, como la colocación de una grúa-ducha y lavapiés adaptado en Los Peligros, una ducha añadida en la zona de acceso adaptado en la Segunda de El Sardinero, y una ducha canina en la cala de Los Molinucos.

De esta manera, en la actualidad, en las playas de Santander hay colocados 52 elementos entre duchas y lavapiés.

ASEOS

Además, Rojo ha señalado que las once cabinas múltiples de aseo colocadas, frente a las cinco de años anteriores, y el aumento de tamaño de algunas de ellas, "han supuesto una mejora importante en la dotación y servicios de las playas, tal y como nos han transmitido los propios usuarios", ha apostillado.

Se ha colocado una cabina de baño en la entrada central de la playa de la Segunda y una cabina con aseo y vestuario adaptado en Los Peligros, hecho "muy valorado por los usuarios de estas playas".

También se ha referido a otras actuaciones que han contribuido a "la mejora sustancial del servicio", como son los nuevos elementos, mástiles, banderas, cubrecontenedores, carteles de normas de uso, expositores de información, pasarelas de madera y de hormigón imitación madera, duchas, pérgola de sombra para baño asistido y mobiliario y toldos de áreas de juego infantiles, además de su cerramiento.

A este respecto, ha remarcado que la modernización de las áreas de juego de las playas de Los Peligros, Primera y Segunda de El Sardinero con nuevas zonas de sombra, juegos y material didáctico y lúdico-formativo ha incrementado la presencia de niños en esta zona.

Así, la edil ha detallado que más de 4.400 niños han participado en las actividades realizadas en estas áreas a lo largo del pasado verano.

En la misma línea ha incidido en el arreglo y cambio de varios tramos de barandillas, y ha mostrado su reconocimiento al equipo humano que ha trabajado a turnos abarcando prácticamente las 24 horas del día, lo que "ha supuesto una aportación fundamental para la mejora en la limpieza y mantenimiento de los arenales y su mobiliario", ha resaltado.

"Este conjunto de mejoras que conlleva el nuevo contrato forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Santander por conseguir los mayores estándares de calidad en el estado y mantenimiento de los arenales santanderinos a lo largo de todo el año", ha añadido Rojo.

INDICADORES DE CALIDAD

Por otro lado, ha apuntado que todas las analíticas de calidad de agua de baño realizadas desde la Consejería de Salud han arrojado valores "excelentes", y ha explicado que el mismo resultado se ha registrado en Los Molinucos y la Segunda, las dos que permiten la entrada de perros.

En estos dos arenales, se han aplicado analíticas de la calidad de la arena cada 15 días, desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre, como refuerzo a la desinfección diaria de las playas que se realiza durante el cribado.

Por último, la concejala ha subrayado que todas las playas han renovado los certificados de calidad y medioambiente, al superar todas las auditorías realizadas este verano, por lo que Santander continúa siendo el único municipio de Cantabria que cuenta con la certificación medioambiental del EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales).

"Estamos orgullosos de estos indicadores que demuestran que seguimos a la vanguardia de la gestión medioambiental en el cuidado y mantenimiento de nuestras playas", ha concluido Rojo.