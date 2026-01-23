Santander aumentó un 18% el turismo internacional en 2025, con Austria entre los principales mercados

Archivo - Bahía de Santander.- Archivo - APS - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander ha experimentado un "fuerte" crecimiento del turismo internacional, que ha aumentado un 18 por ciento en 2025, con Austria como uno de los principales mercados emisores internacionales, con el 25% de las llegadas extranjeras, por delante de destinos tradicionales como Reino Unido.

Así lo ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, este viernes en FITUR, donde ha hecho un balance turístico de la ciudad y de sus principales líneas estratégicas que marcarán su desarrollo como destino en los próximos años, con especial énfasis en la diversificación de mercados, la desestacionalización, el turismo cultural y el impulso de un modelo sostenible.

La regidora ha subrayado que el crecimiento del turismo internacional está "estrechamente ligado" a la conectividad aérea, lo que refuerza la importancia de seguir trabajando con aerolíneas y operadores para mejorar las rutas, ampliar mercados y fortalecer las conexiones internacionales.

Según ha detallado, Santander ha cerrado 2025 con un balance turístico que confirma "su capacidad de atracción y resiliencia". Y es que entre enero y noviembre del pasado año se registraron 950.953 pernoctaciones hoteleras, mientras que el número de turistas alcanzó 665.000 visitantes entre enero y octubre, un crecimiento del 5%.

La alcaldesa ha señalado que existe una tendencia hacia estancias más cortas, un "reto" que el Ayuntamiento afronta reforzando la oferta de experiencias culturales, gastronómicas y de ocio que incentiven una mayor duración de la visita y un mayor impacto económico.

También ha destacado los "avances" en desestacionalización. Ha recordado que 2024 fue el mejor año de los últimos 15 en cuanto a reparto equilibrado de la demanda a lo largo del calendario, con resultados "especialmente positivos" en primavera y otoño, y en 2025 la mayor estabilidad mensual se mantiene como "uno de los grandes logros" de la estrategia turística municipal

LAS OBRAS DEL REINA SOFÍA AVANZAN SEGÚN LO PREVISTO

Además, Igual ha puesto el foco en Santander como "ciudad de la cultura", subrayando el "impacto transformador" que tendrá la apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la ciudad.

En este punto, ha indicado que las obras avanzan conforme al calendario previsto, con la estructura general ya finalizada y la previsión de concluir los trabajos en septiembre de 2026, para hacer realidad 5.500 metros cuadrados dedicados al arte contemporáneo y la investigación cultural.

Asimismo, ha hecho referencia a importantes efemérides culturales que atraerán visitantes a la ciudad durante este año, como el 75 aniversario del Festival Internacional de Santander FIS, que se ha presentado en el marco de la feria.

También ha destacado el crecimiento del ecoturismo como nicho de mercado emergente, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander y el nuevo Código Ético de Turismo Responsable que la ciudad ha dado a conocer en FITUR.

Este plan impulsa la diversificación de la oferta, la digitalización de los servicios turísticos, la accesibilidad, la eficiencia en la gestión de recursos y la protección del entorno natural y urbano.

"Santander apuesta por un modelo que combina naturaleza, paisaje litoral, espacios verdes, rutas culturales y experiencias de bajo impacto ambiental, un atractivo para un perfil de visitante cada vez más consciente, que valora la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad de la experiencia", ha subrayado.

Igual ha asegurado que los datos de 2025 confirman que "Santander avanza en la diversificación de mercados, en la proyección internacional y en la consolidación de un modelo turístico equilibrado, sostenible y compatible con la calidad de vida de los vecinos".

"Santander avanza como destino cultural, internacional y responsable, con una estrategia clara para atraer nuevos mercados, reforzar la conectividad, impulsar la desestacionalización y consolidar un turismo que aporte valor real a la ciudad", ha sentenciado.