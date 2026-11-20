Gala de las Letras - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Enrique Álvarez recibe el Premio de las Letras Ciudad de Santander SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander ha celebrado este jueves por la tarde una nueva edición de su Gala de las Letras, un encuentro en el que se han entregado los principales premios literarios convocados por el Ayuntamiento y que ha reunido a escritores, representantes del mundo editorial, miembros de los jurados e instituciones culturales.

La alcaldesa, Gema Igual, ha felicitado a todos los galardonados y se ha referido a la consolidación de estos certámenes y a su contribución para mantener viva la creación literaria en la ciudad.

Igual ha puesto en valor la relación que los premios municipales mantienen con sus antiguos ganadores, algunos de los cuales regresan años después para formar parte de los jurados y valorar el trabajo de nuevas generaciones de autores. A su juicio, esta circunstancia demuestra que las convocatorias han ido construyendo una comunidad literaria que mantiene sus vínculos con Santander.

Uno de los protagonistas de la gala ha sido el Premio José Hierro, que ha alcanzado su 45ª edición. En esta edición, el premio de poesía ha recaído en Adrián Villar Navarro por 'Poemas de futuro', obra en la que el jurado ha valorado el cuidado trabajo métrico, la utilización del verso endecasílabo y una madurez expresiva especialmente destacable en un autor de 22 años.

En la modalidad de relato, la ganadora ha sido María Isabel Coz Salceda por 'Siempre Charlotte', una narración que ha destacado por su construcción, la tensión narrativa y el ritmo de unos diálogos que remiten a la tradición del cine negro clásico.

Los accésits han correspondido a Isabela Madueño Jones, en poesía, por 'Vuelta completa', y a Diego Bolea Payo, en relato, por 'Omnipresencia'.

La alcaldesa ha recordado la implicación personal de José Hierro con estos premios, a los que acudió siempre que le fue posible para conocer y animar a quienes comenzaban a escribir.

La gala ha reconocido también a Nieves Chillón Gázquez, ganadora del XXX Premio Internacional de Poesía Alegría por su obra 'Arqueología del territorio'.

El certamen ha recibido este año 507 poemarios, una cifra que refleja el interés que continúa despertando esta convocatoria y la confianza que numerosos escritores depositan en ella después de treinta ediciones.

El jurado ha destacado la personalidad, la ambición literaria y la originalidad del universo simbólico de la obra, en la que la memoria, el cuerpo, la historia y las transformaciones del entorno aparecen estrechamente relacionados.

El XIX Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica ha distinguido a Francisco C. Ayudarte por 'El legado ámbar'. La novela combina la memoria familiar, la crítica social y los elementos propios de las historias de fantasmas, demostrando las posibilidades de la literatura fantástica para abordar cuestiones humanas, históricas y sociales desde los recursos de la imaginación.

La alcaldesa ha felicitado al autor y ha destacado la trayectoria de este certamen, que ha permitido a Santander establecer vínculos con escritores que exploran nuevas formas narrativas a través del género fantástico. La obra ganadora tendrá la oportunidad de llegar a los lectores con su publicación el próximo año.

HOMENAJE A UNA TRAYECTORIA LITERARIA DE MÁS DE 50 AÑOS

Uno de los momentos más destacados de la velada ha sido la entrega del XII Premio de las Letras Ciudad de Santander a Enrique Álvarez, en reconocimiento a una trayectoria literaria de más de cincuenta años y a su contribución a la vida cultural de la ciudad.

Nacido en León, Álvarez llegó a Santander en 1978 y ha desarrollado aquí una parte fundamental de su vida personal y profesional. Durante más de tres décadas ejerció como jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento, desde donde participó en el desarrollo y consolidación de numerosas iniciativas culturales, entre ellas varios de los premios literarios entregados durante la gala.

La alcaldesa ha resaltado el significado especial de este reconocimiento, al distinguir a una persona que durante tantos años contribuyó a ofrecer oportunidades a otros escritores y a impulsar la actividad cultural municipal.

El jurado ha valorado el carácter singular de su voz narrativa, su independencia respecto a las escuelas y las modas editoriales y su capacidad para mantener una obra personal, con una mirada crítica sobre la realidad y una atención constante al lenguaje.

Entre sus novelas figuran títulos como 'El sueño de la ahogada', 'El rostro oculto', 'Hipótesis sobre Verónica', 'Cuando llegue la gloria', 'Marta, Marta' y 'El buen azar', publicada este mismo año. También ha cultivado especialmente el relato breve, género en el que el jurado ha querido reconocer expresamente su pericia narrativa, además de su labor como articulista y crítico.

Igual ha agradecido la dedicación de los jurados, la colaboración de las editoriales y el trabajo cotidiano de profesores, bibliotecarios y libreros, así como la participación de todos los escritores que han concurrido a las diferentes convocatorias.

La Gala de las Letras ha incluido también la entrega de los premios del certamen municipal 'Dilo en buen español' que este año han recaído en Naia Pardo Sañudo y en el Colegio Sagrado Corazón-Esclavas.

En esta edición, los participantes han trabajado sobre el Palacio de la Magdalena, uno de los edificios más representativos de Santander, acercándose a la historia y al patrimonio de la ciudad a través de la escritura.