Santander celebra este sábado el Orgullo LGTBI+ con una manifestación, música y un 'drag show'

Archivo - Manifestación del Orgullo LGTBI+ - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará este sábado, 27 de junio, el Orgullo LGTBI+ 2026 con una manifestación, sesiones musicales y un 'drag show', organziados por la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (Alega) .

Bajo el lema 'Diferentes realidades, el mismo mar', el Orgullo reunirá durante toda la jornada actividades que tendrán como eje principal "la defensa de los derechos LGTBI+ y la reivindicación de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación".

En esta edición, la organización quiere dar visibilidad a las personas 'intersex' para denunciar "las vulneraciones de derechos que todavía sufren y reclamar el respeto a la diversidad corporal, la autonomía personal y el acceso a una atención sanitaria, educativa y social libre de prejuicios".

Alega ha detallado que el encargado de inaugurar la jornada será el biólogo y divulgador científico Ricardo Moure, que pronunciará el pregón de esta edición, el cual dará paso a diferentes actuaciones y propuestas culturales.

El momento central del 'Argullu 2026' llegará, a las 18.00 horas, con la manifestación que partirá desde la Alameda de Oviedo y recorrerá el centro de la ciudad bajo el lema 'Frente al odio y sus violencias: Argullu, techo y resistencia'.

La jornada concluirá con el 'Argullosas Drag Show' y las sesiones musicales de Charlie Miau y Borre, así como la entrega del Premio Aleguita 2026, que este año reconocerá la labor de La Libre por haberse consolidado como un espacio de encuentro para colectivos sociales y culturales.

Con esta convocatoria, las entidades quieren denunciar "el aumento de los discursos de odio y reivindicar la necesidad de seguir defendiendo unos derechos que consideran irrenunciables".