Santander celebra la Semana de la Movilidad con exposiciones, talleres, bicicletada nocturna y el 'Día Sin Coche'

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará desde este martes, 16 de septiembre, y hasta el lunes 22, la Semana de la Movilidad con diversas actividades, entre las que figuran exposiciones, talleres infantiles, una bicicletada nocturna y el tradicional 'Día Sin Coche'.

Durante dicha jornada, que será el lunes 22, los autobuses municipales serán gratis y se podrá disfrutar de una hora en las bicicletas eléctricas, ha informado en un comunicado el Consistorio.

Las propuestas de la Semana de la Movilidad organizadas por el Ayuntamiento de Santander comenzarán este martes a las 11.00 horas con una exposición de coches eléctricos en la Plaza Porticada y continuarán por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, con el taller denominado 'El gran juego de las señales' en la Plaza de Pombo.

Además, a la misma hora, en la Plaza de Alfonso XIII, se celebrará el taller TuEbici para el manejo y funcionamiento del servicio municipal de bicicletas eléctricas.

El miércoles 17, solo por la tarde, la Plaza Alfonso XIII acogerá la propuesta 'Santander sobre ruedas', clases de patinaje en línea con un monitor especializado para edades de 4 a 14 años.

Y en la Plaza Porticada se desarrollará el taller infantil 'Aprendo pintando', dirigido a menores de 3 a 12 años y que permitirá a los más pequeños diseñar su camiseta con su medio de transporte favorito.

Para el jueves 18 se han programado otras dos actividades: El taller 'El gran juego de las señales', que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas, en la Plaza Alfonso XIII, y de 18.00 a 20.00 horas, para mayores de 10 años, 'Basket sobre ruedas' en el Parque de las Llamas.

Por su parte, el viernes 19 la Oficina Municipal de Fondos y Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Santander participa en esta Semana Europea de la Movilidad a través de una actividad del proyecto 'Europa a PIE de calle'.

Se trata de un taller que se celebrará de 17.00 a 19.00 horas en la Plaza de Pombo y en el que los participantes aprenderán cuestiones básicas sobre la educación vial, con la creación de sus propias señales de tráfico.

Y ese mismo día, de 21.00 a 23.00 horas, se celebrará la bicicletada nocturna desde Las Llamas, un recorrido para toda la familia por el carril-bici.

Además, el sábado 20, de 10.00 a 12.30 horas, habrá una ruta nórdica a cargo de Oxígeno 21 y en la que los interesados pueden inscribirse a través del correo nwcoxigeno21@gmail.com.

El domingo 21, en el anfiteatro del Centro Botín, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará una gala de patinaje artístico a cargo del Centro Profesional Alexmar.

Ya el lunes 22 tendrá lugar el Día Sin Coche, de 7.00 a 21.00 horas, jornada en la que el TUS será gratis y en la que los ciudadanos podrán disfrutar de una hora seguida de TUeBICI con el código TUeBICI2025.

Además, durante esta semana habrá dos concursos, una sobre las paradas de autobuses en el que habrá que descubrir las palabras ocultas en la sopa de letras y el otro titulado 'Gira y Gana'.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha destacado la importancia de esta semana, que está dirigida a sensibilizar de los beneficios para la salud pública y el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

La Semana Europea de la Movilidad surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.