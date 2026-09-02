Santander celebrará la concentración de esta tarde por Ceuta como un acto institucional

Archivo - Edificio y plaza del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará como acto institucional la concentración convocada para la tarde-noche de este miércoles por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) frente a las casas consistoriales del país con el lema 'Por Ceuta' en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

A ella se han sumado más de 206 consistorios, entre ellos el de la capital regional, además de Torrelavega, Camargo, El Astillero y Santoña, entre otros.

Esta decisión de Santander llega después de que la Delegación del Gobierno en Cantabria enviara una comunicación al Consistorio en la que informa de que los ayuntamientos "no son titulares del derecho de reunión" por lo que "carecen de legitimación para convocar reuniones o manifestaciones", y, por ello, comunica que no tramitará la solicitud del Consistorio para tal fin.

Sin embargo, apunta a que sí "pueden organizar los actos institucionales que consideren oportunos, bajo la responsabilidad del propio Consistorio".

En concreto, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento de Santander comunicó a la Delegación la intención de celebrar como concentración el acto de apoyo --previsto para las 20.00 horas-- "indicando el día, la hora, el lugar y el motivo, conforme a la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión".

Han relatado que el órgano que dirige el socialista Pedro Casares respondió el 29 de agosto "no reconociendo al Ayuntamiento, por su condición de administración pública, como titular del derecho de reunión" y, "en consecuencia, nos comunica que no puede tramitar nuestra convocatoria como una concentración al amparo de esa ley" y que sí puede organizar un acto institucional.

"Esa es la vía que hemos adoptado", han trasladado desde el Consistorio que ha comunicado formalmente este martes a la Delegación del Gobierno que el evento programado se llevará a cabo como acto institucional de la Corporación municipal, "tal y como contempla su propia respuesta".

A ello, el Ayuntamiento ha añadido que no quiere que "una discusión" sobre la naturaleza jurídica de una convocatoria termine "eclipsando lo verdaderamente importante: es el Día de Ceuta y Santander quiere estar al lado de Ceuta".

En este sentido, ha mostrado su "afecto" a los vecinos ceutíes, así como su "respaldo" a una ciudad española que "atraviesa una situación especialmente delicada" y su "voluntad" de sumarse al llamamiento realizado a los municipios españoles. "Ese debe ser el mensaje principal", ha aseverado.

De este modo, ha insistido en que, ante una convocatoria de la FEMP para mostrar el apoyo de los ayuntamientos españoles a Ceuta, "Santander responde que sí, que va a estar, y que va a hacerlo respetando escrupulosamente el marco que la propia Delegación del Gobierno nos ha señalado".

Por último, desde el Consistorio han remarcado que "por encima de cualquier otra consideración" quieren que "quede una idea": que Santander "va a mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutíes en su día, porque creemos que en momentos como este es importante que las ciudades y las instituciones estén unidas y hagan visible su solidaridad".

Al hilo, han dejado "claro" que el Ayuntamiento que dirige la 'popular' Gema Igual "mantiene intacto su compromiso de mostrar todo su apoyo, solidaridad y cercanía a Ceuta y a los ceutíes" y que sepan que "no están solos" y que cuentan con el respaldo de la ciudad.

"En momentos como este, los ayuntamientos tenemos también la responsabilidad institucional de expresar la solidaridad y la unidad de los españoles. Por eso, consideramos importante que el acto se celebre y por eso vamos a mantenerlo", han concluido.

SIN RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE REUNIÓN

Por su parte, la contestación que la Delegación del Gobierno ha enviado a Santander y al resto de municipios que han comunicado su intención de celebrar concentraciones, como Torrelavega y Camargo --que también seguirán adelante con la convocatoria--, señala que éstas y las manifestaciones forman parte del derecho fundamental de reunión y que la Constitución reconoce como titulares de los mismos, en general, a las personas físicas, "derivadamente a las personas jurídicas creadas por aquéllas, pero sólo muy limitadamente a las administraciones públicas".

Por tanto, "ni los alcaldes, en tanto que presidentes del ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión", afirma en el escrito consultado por esta agencia.

Concluye así que, según la doctrina constitucional, "no cabe que la organización municipal sea titular de un derecho que consiste en concitar una asociación transitoria de personas, ya que el ayuntamiento es la representación y organización estable de todo el municipio".

Por todo ello, finaliza comunicando que los ayuntamientos, "como administración pública, no son titulares del derecho de reunión, careciendo de legitimación para convocar reuniones o manifestaciones", y que no pueden "tramitar su solicitud como las previstas en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión"

No obstante, añade que "nada impide", en el ámbito competencial del ayuntamiento, que "se puedan organizar los actos institucionales que se consideren procedentes, bajo la responsabilidad del propio consistorio".

Por otra parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han apuntado a Europa Press que otras concentraciones convocadas por la FEMP en el ámbito municipal, como los minutos de silencio que realiza Santander en cada pleno por las víctimas de violencia de género, "jamás" se han comunicado. Sin embargo, en esta ocasión, sí lo han hecho.