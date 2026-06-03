Santander celebrará el martes 9 el Concurso Internacional de Quesos Azules con la participación de 40 queserías

Presentación del Concurso Internacional de Quesos Azules - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará el próximo martes 9 de junio en el Centro Botín el Concurso Internacional de Quesos Azules donde se espera la participación de una cuarentena de queserías de toda España, con el fin de contribuir a mejorar el conocimiento y la posición en el mercado de este producto.

En esta ocasión, la cita recupera su nombre tradicional de Memorial Manuel Arroyo, quien fue una de las personas más influyentes en el panorama quesero nacional y propulsor tanto de la Cofradía del Queso de Cantabria como de este certamen.

El concejal de Comercio de la ciudad, Álvaro Lavín, y el presidente de la Cofradía, Adolfo Izaguirre, han presentado este miércoles en rueda de prensa los detalles de este evento que llega a su 37ª edición y que "goza de gran reputación", tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Según han detallado, el jurado estará formado por 25 jueces catadores, distribuidos en cinco mesas, que serán los encargados de valorar y puntuar los quesos presentados.

Estará compuesto por cocineros --dos de ellos con una y tres estrellas Michelin--, periodistas gastronómicos, representantes de la pequeña y gran superficie, maestros queseros, catadores especializados de Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y profesores de los centros de Formación Profesional de Laredo, Heras o Leioa, entre otros.

El perfil variado del jurado, así como sus conocimientos sobre los quesos azules, son "el mejor reflejo de la realidad del sector" de cara al consumidor, a la vez que aporta "rigor y prestigio" al certamen, han destacado.

Además de pretender dar a conocer y promocionar las referencias de quesos azules que existen en Cantabria, España y Europa, la cita también busca ser nexo de unión entre la hostelería y el comercio de más alto nivel con los elaboradores.

El certamen está organizado por la Cofradía del Queso en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y cuenta con el patrocinio de empresas privadas.