Santander celebrará San Juan con la tradicional hoguera, actividades infantiles y una macrodiscoteca

Hoguera de San Juan - EUROPA PRESS - Archivo

El TUS se ampliará con seis autobuses hasta las 03.00 horas SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará San Juan el martes 23 con la tradicional hoguera, actividades infantiles y una macrodiscoteca.

Así lo ha anunciado el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, quien ha detallado que la celebración arrancará a las 17.30 horas en la Avenida del Stadium con hinchables y seguirá a las 18.30 horas con talleres infantiles hasta las 20.30 horas.

En concreto, habrá dos: uno de antorchas mágicas y otro de cápsulas de los deseos, además de un pintacaras sobre motivos mágicos de San Juan y otros personajes.

A partir de las 20.30 horas, se ofrecerá una parte teatralizada por Amalgama Teatral con la presencia de dos seres mitológicos de Cantabria, el Trenti y la Anjana, que interactuarán con los pequeños mientras participan en el taller creativo de los deseos.

Después se introducirán los deseos en una caja mágica creada para el evento por los talleres municipales y se contará una historia sobre los seres mitológicos salen en la noche de San Juan. Por último, será la Anjana quien deposite la caja en la hoguera para que se queme de madrugada y así ardan los deseos para que se cumplan.

A las 21.00 horas se desarrollará la fiesta infantil 'El show de Tati', con música y personajes infantiles.

Posteriormente comenzará una macrodiscoteca a cargo de Titanium Show, un gran montaje que fusiona música y baile y que contará con Alex DJ_Musicalex.

Un año más, el Consistorio espera gran afluencia de público, por lo que desplegará las medidas de seguridad necesarias para garantizar una correcta convivencia y que la fiesta transcurra sin incidentes.

Además, en las calles del centro de la ciudad tendrá lugar la tradicional ronda de la Noche de San Juan, a cargo del Coro Ronda Altamira, con inicio en la plaza del Ayuntamiento a las 18.30 horas y que continuará por la calle Juan de Herrera (19.00 horas), Plaza de Pombo (19.30 horas), Paseo Marítimo-Monumento a los Raqueros (20.00 horas) y calle Peña Herbosa (20.30 horas).

Los mozos iniciarán cada pase de ronda entonando 'La Noche de San Juan' para incorporar después canciones de labores, de interiores y marineras, cumpliendo así con esta tradición que data de 1981.

Más información y contenidos del evento en las redes de Dinamización Social (@santanderfestejos en Instagram, Facebook y TikTok y Youtube).

SEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTOS

El concejal ha informado además que el servicio municipal de transportes urbanos (TUS) se ampliará con seis autobuses hasta las 03.00 horas para facilitar los desplazamientos desde y hasta la Segunda Playa del Sardinero.

Finalmente, ha advertido que está prohibida la realización de hogueras particulares en la playa.