Santander celebrará la Semana Europea del Deporte del 23 al 30 de septiembre con 28 actividades - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará del próximo martes 23 al martes 30 la Semana Europea del Deporte con un total de 28 actividades diferentes para todos los públicos.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, durante la presentación de este evento deportivo en la que ha estado acompañada por Pablo Regaliza y Guillermo Pedrajo, responsables de Gedsports, empresa con la que el Ayuntamiento colabora en esta semana.

Durante la presentación, Pellón ha asegurado que para Santander es "un orgullo" presentar la Semana Europea del Deporte, una cita que "nos une con ciudades de toda Europa en un mismo objetivo: impulsar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía".

En esta ocasión, el Ayuntamiento ha querido dar "un paso más este año", trabajando de la mano de Gedsports, así como de las federaciones, clubes y entidades deportivas locales, para diseñar un programa "amplio, diverso e inclusivo", que llegue tanto a niños y jóvenes como a personas adultas y mayores.

La edil ha detallado que durante esos días, Santander se convertirá en un gran escenario deportivo, con una amplia variación de actividades gratuitas donde se incluyen talleres de iniciación a varias disciplinas deportivas -golf, fútbol americano, tiro con arco, bolos, o palas-, actividades colectivas -zumba, pilates, entrenamiento funcional, etcétera-, rutas guiadas de marcha nórdica, una salida a la montaña, una quedada en bici de montaña, visita a los museos del ciclismo de Santiago Revuelta y al Espacio Seve Ballesteros, así como charlas de motivación y nutrición.

De igual forma, se ha puesto en marcha la iniciativa 'Suma kilómetros por tu barrio', para que aquellos barrios que lo deseen, a través de sus vecinos, sumen durante toda la semana kilómetros caminando o corriendo y al final de la semana se verá cuál ha cubierto una mayor distancia.

Además, durante esa semana, los centros deportivos facilitarán el acceso a sus instalaciones a quien lo desee.

Finalmente, ha invitado a todas las personas a participar, sean de la edad que sean y acercarse, a probar, disfrutar y a sentir el deporte en primera persona.