Santander cierra temporalmente cuatro estaciones de TUeBICI para evitar incidentes durante el chupinazo y el Mundial

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SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha cerrado de forma temporal cuatro estaciones del servicio municipal de bicicletas eléctricas TUeBICI con motivo de los dos grandes eventos que concentrarán una elevada afluencia de personas en el centro de la ciudad: el chupinazo que dará inicio a las fiestas de Santiago, que se celebra esta tarde a las 21.30, y la final del Mundial de fútbol prevista para el domingo a las 21.00 horas.

El Consistorio ha informado que la medida responde a criterios de seguridad y tiene como objetivo proteger tanto a los usuarios del servicio como al conjunto de ciudadanos que participarán en ambos acontecimientos, evitando la circulación y el estacionamiento de bicicletas eléctricas en las zonas donde se prevé una mayor concentración de público.

En concreto, permanecerán cerradas y no podrán utilizarse durante ambos eventos las estaciones del Ayuntamiento, Plaza Pombo, Correos y Puerto Chico.

Durante el tiempo que permanezcan clausuradas, no será posible retirar ni devolver bicicletas en estos puntos, por lo que el Ayuntamiento recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar el resto de estaciones de la red TUeBICI distribuidas por la ciudad. El servicio continuará funcionando con normalidad en el resto de la red.

El Consistorio agradece la comprensión y colaboración de los usuarios ante una medida puntual que permitirá compatibilizar el correcto funcionamiento del servicio de movilidad sostenible con el desarrollo seguro de dos citas que reunirán a miles de personas en el centro de Santander.

TUeBICI, el sistema municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, dispone de una amplia red de estaciones repartidas por la ciudad y constituye una alternativa de transporte sostenible para los desplazamientos urbanos, permitiendo a vecinos y visitantes recorrer Santander de forma cómoda, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.