Santander y el Colegio de Médicos reciben a los nuevos residentes con la celebración en la Magdalena - COF

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Colegio Oficial de Médicos (COM) de Cantabria han recibido este lunes a los nuevos médicos residentes que han comenzado ejercer en los hospitales y centros de salud de la región con acto de bienvenida el Paraninfo de la Magdalena, que contó con dos centenares de invitados.

Según ha informado este martes el COM, la celebración ha sido presidida por la alcaldesa, Gema Igual, y en el transcurso de la misma se han entregado los Premios del Colegio convocados para residentes (mejores notas examen MIR de los estudiantes de la UC que se quedan a trabajar en Cantabria, Casos Clínicos y Trabajos Científicos).

También, los dirigidos a la labor de los médicos tutores y docentes, que recayeron en las doctoras Silvia Montes y Almudena García Castaño, esta última a título póstumo, y el reconocimiento a la mejor Tesis Doctoral, la de la doctora Marta Pascual Mato.

El presidente del Colegio de Médicos, Javier Hernández de Sande, ha estado acompañado por el vocal nacional de médicos jóvenes de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan Pablo Carrasco, y por el presidente de los médicos jóvenes de Europa, Álvaro Cerame, que han aconsejado a los nuevos residentes cómo abordar su trabajo en la práctica médica.

Por su parte, Hernández de Sande ha destacado el esfuerzo en formación continuada que hace la entidad colegial, que la ha situado en el segundo puesto del ranking nacional de colegios con más cursos acreditados, sólo por detrás de Madrid, así como a sus inversiones en simuladores neonatal, infantil, de adulto y para realizar ecografías cardiacas y abdominales, que han convertido al Colegio en el único de España con esta completa tecnología de última generación para realizar prácticas médicas.

El acto también ha contado con la intervención de la gerente de Sierrallana, Yolanda Montenegro, que se ha referido a la importancia del humanismo en el ejercicio de la Medicina y la a necesidad de contar con médicos que no sólo den prioridad al estudio continuado, la investigación y los avances tecnológicos.

La bienvenida de los MIR terminó con un cóctel en las Caballerizas Reales del Palacio de la Magdalena amenizado por el cantante Adrián López.