Santander concluye su modelo de ciudad "por y para los vecinos" que incorpora aportaciones ciudadanas

Ceruti expresa sus dudas de que el PP apruebe el documento y la alcaldesa dice que "jamás" ha habido una reunión sobre el mismo



SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El modelo de ciudad de Santander ya ha concluido tras incorporar aportaciones vecinales durante el periodo de participación pública, de forma que este documento "por y para los vecinos" servirá de base del nuevo Plan General, cuya licitación podría aprobar la Junta de Gobierno local antes de las elecciones de mayo si tiene el visto bueno del PP, mayoritario en dicho órgano, y del que duda Ciudadanos, su socio de Gobierno, responsable del planeamiento.

Entre las 17 sugerencias que ha recibido el equipo redactor durante el periodo de tres meses de exposición pública que se han incorporado al modelo figuran la redefinición de los límites del barrio Estaciones-Catedral, que llegará hasta la calle Atilano Rodríguez, lo que conlleva a su vez la ampliación de los límites del barrio Castilla-Hermida hasta la misma calle; y la consideración del impacto del turismo en el centro y Puertochico, con su consiguiente influencia en propuestas relacionadas con la moratoria de viviendas, el ruido del tráfico y terrazas, y los horarios restringidos para carga y descarga.

También se proponen viviendas dotacionales en la calle La Unión, en Gamazo. La revisión limita la nueva edificación a completar el cierre de la citada calle siguiendo la línea de la edificación existente y dejando el margen sur del promontorio de San Martín libre de edificaciones.

Además, ya incluidas en el modelo, se ha sugerido incorporar viviendas de protección oficial en la zona del puerto, en el barrio Castilla-Hermida; y la dotación para un espacio deportivo-cultural en Valdenoja.

A estas sugerencias recibidas por el equipo redactor tanto desde el Ayuntamiento como a través del buzón de sugerencias del modelo de ciudad se suman propuestas en las cuatro mesas vecinales celebradas, que se han recogido en el informe.

En este sentido, se han incorporado al modelo todas las propuestas en la que era posible hacerlo --pues varias incluían aspectos que no son competencia del modelo, como los cambios de calificaciones--, como por ejemplo, todas las peticiones sobre parcelas del plan de barrios, incluyendo la citada ampliación del de Castilla-Hermida.

El concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), y el director de Urbanismo, Antonio Bezanilla, han presentado este martes en rueda de prensa el modelo definitivo de ciudad, un modelo "por y para los vecinos", ha remarcado el edil, que ha destacado las aportaciones realizadas por los vecinos para "mejorar" el documento y que Santander sea "la ciudad que quieren". Porque "los ciudadanos quieren que se les escuche", ha subrayado.

Con los pliegos terminados, la Intervención los está revisando de cara a su aprobación para licitar la redacción del Plan General, en el que el modelo de ciudad será parte de las prescripciones técnicas.

Ceruti espera que la Junta de Gobierno local dé su aprobación antes de las elecciones del 28 de mayo, con lo que se abriría un periodo mínimo de dos meses, aunque se barajan tres, para que se presenten los equipos redactores del PGOU.

Cuestionado sobre el apoyo de su socio de Gobierno, el edil ha subrayado que el proyecto de ciudad "no es de un partido", pero como ha sido impulsado por Ciudadanos no ha descartado que el PP vote en contra. "Es posible", ha dicho, recordando que los populares ya han "tumbado" otras iniciativas de Cs como el estudio detalle para la integración ferroviaria.

"No sabemos si harán lo correcto, si aceptarán un modelo que es bueno" y del que --ha insistido-- Cs "no ha hecho un frente de batalla política" porque "es el modelo de los ciudadanos y creemos que es bueno, como así han reconocido otros partidos". "Estamos a la espera de ver qué hace el PP, pero las declaraciones de esta semana no nos inspiran mucha confianza", ha reconocido.

El voto en contra de los populares supondría "la paralización" del proyecto hasta la siguiente legislatura, teniendo en cuenta además que cuando hay un cambio "se ralentiza todo", ha apuntado Ceruti, que ha advertido que no aprobarlo "sería empezar de 0".

Además, el edil considera que el voto en contra del PP sería un incumplimiento del pacto de Gobierno, porque aunque específicamente no se recogía el modelo de ciudad, sí que el área de Urbanismo --donde se incluye la planificación de la ciudad-- fuera gestionada por Cs.

PARTICIPACIÓN

Ceruti ha informado que en estos tres meses de participación pública, del 18 de noviembre de 2022 al 20 de enero de este año, han visitado la exposición del modelo de ciudad 300 vecinos y ha habido once visitas guiadas en grupo.

Además, se han celebrado cuatro mesas vecinales, tres de ellas con más de 90 asistentes, y la cuarta, la de Peñacastillo, a petición de los residentes, con medio centenar, en todas las cuales se han presentado sugerencias.

En Internet, el modelo ha registrado más de 7.000 visitas de usuarios, se han visitado unas 50.000 páginas y se han realizado más de 6.400 descargas de documentación. En este sentido, el documento más descargado ha sido el plan de barrios (1.400), el documento completo (1.004) y los planes transversales (914), cifras que superan las expectativas del concejal.

Ceruti ha destacado la "alta valoración" de las cuatro estrategias globales y de tres de los seis proyectos transversales --Campiña del litoral, La vaguada de Las Llamas y General Dávila--. En cuanto a los otros tres (Litoral cultural, Peñacastillo-Estaciones y Marismas y Raos), aunque también se valoran positivamente, los participantes consideran que se deben repensar, sobre todo por su complejidad respecto a los ecosistemas e infraestructuras que atraviesan.

En las mesas vecinales, sobre el proyecto de Litoral Cultural, se considera que la zona de Varadero debe tener una gran plaza que conecte el barrio con la bahía; se piden aparcamientos disuasorios, reducir el tráfico y limitarlo a carril bus en algunas zonas; generar parques; y trasladar los tinglados portuarios a Raos.

En Peñacastillo-Estaciones, se valora muy positivamente la propuesta en contraposición al proyecto de cubrimiento de las vías con la losa, sobre el que los asistentes han manifestado "un total desacuerdo".

Se considera importante que los trenes ocupen "solo el espacio imprescindible" y que el resto del espacio se renatualice para el esparcimiento; la reducción del tráfico, y se plantea mover las estaciones hasta la Peña del Cuervo y unir la estación de autobuses con la de trenes, ya que la infraestructura soterrada ya existe.

Finalmente, sobre Marismas y Raos, valora muy positivamente la propuesta, y sobre todo, la intención de potenciar y renaturalizar la zona.

IGUAL: "JAMÁS HEMOS TENIDO UNA REUNIÓN SOBRE EL MODELO"

Posteriormente, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha manifestado al ser cuestionada sobre el apoyo de su partido que Ceruti no asegura que "jamás hemos tenido una reunión sobre el modelo de ciudad".

"En el Ayuntamiento tenemos un pacto de Gobierno donde Cs aporta dos concejales y el PP once, diez concejales y la alcaldesa. Si el señor Ceruti piensa eso, a lo mejor es porque no ha contado con ninguno de los once concejales, incluida la alcaldesa", ha dicho.

"A lo mejor es porque no conozco los pliegos. A lo mejor es porque no conozco la empresa adjudicataria, y jamás hemos tenido una reunión sobre el modelo de ciudad", ha remarcado la regidora.

Igual ha señalado que el modelo de ciudad, que no valora "por desconocimiento", es "algo realmente importante, en donde hay que hacer partícipe a todo el equipo de Gobierno, al alcalde, a todos los concejales, a todos los equipos y también a la ciudadanía". "Entonces presumo que, por alguna de estas razones, pues puede llegar a esas conclusiones" Ceruti, ha dicho a preguntas de la prensa tras mantener una reunión con la empresa Eulen.