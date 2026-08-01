Santander condena el crimen de Perines y las autoridades piden denunciar indicios de violencia machista

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este sábado una concentración de condena por el crimen de una mujer de 27 años, presuntamente apuñalada por su pareja, un hombre de 39 años que ha confesado la autoría, este viernes en un piso de la calle Perines, unos hechos que se investigan como un posible caso de violencia de género.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, han pedido a las víctimas que denuncien ante cualquier indicio de violencia machista, ya que en este caso no pesaba ninguna denuncia previa entre el detenido y la fallecida, con un hijo de corta edad en común.

También han participado en el acto la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y otros representantes locales y regionales de todas las formaciones políticas, así como autoridades militares y vecinos, entre los que se encontraban representantes de la Asociación de Vecinos de Perines.

Así, convocadas por la Delegación del Gobierno, a las 10.00 horas, unas 200 personas se han concentrado frente a la Casa Consistorial, donde se ha celebrado un minuto de silencio en memoria de Paula, que, según ha informado El Diario Montañés, era hija de Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura con el Gobierno de Ignacio Diego (PP) y, después, militante de Ciudadanos.

Buruaga ha asegurado que "Cantabria entera está consternada y estremecida" ante el que sería el segundo crimen machista este 2026 en Cantabria, "y, además, rodeado de unas circunstancias que lo han hecho especialmente terrible y cruel", ha apuntado. Así, ha expresado su "profundo dolor" y ha acompañado "desde el afecto, el cariño y solidaridad a su familia, allegados y vecinos".

También, ha pedido alzar la voz "para rebelarnos, decir basta ya y expresar nuestra profunda y frontal condena frente a esa violencia de género que existe, que no cesa, que no podemos normalizar, a la que no nos podemos acostumbrar nunca, que no podemos tolerar, que trunca vidas, que destroza familias, que se lleva todo lo que encuentra por delante y que nos golpea a todos".

En esta línea, ha reafirmado el "inquebrantable" compromiso del Gobierno de Cantabria para disponer "todos los medios humanos y materiales a nuestro alcance, y toda la unidad y toda la coordinación de todas las instituciones para apoyar a esas mujeres y decirles que hay salida, que no están solas, están respaldadas por una red de atención, de protección eficaz, segura y que funciona".

"Somos inasequibles al desaliento, no vamos a dar ni podemos dar un solo paso atrás y esta lucha la vamos a ganar. Costará más tiempo, más sufrimiento, pero la sociedad cántabra y española acabará ganando esta lucha", ha concluido.

Por su parte, Casares ha calificado la violencia machista como "un gravísimo problema social" y ha apostado por hacerlo frente y "desterrar los discursos negacionistas".

"Por segunda vez en lo que va de 2026, Cantabria tiene que llorar una nueva muerte por violencia machista, un nuevo asesinato", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien ha mostrado su "solidaridad y cariño profundo con la familia y todos los seres queridos y allegados de Paula". Son ya 33 las mujeres asesinadas en 2026, unas cifras, a su juicio, "escalofriantes", ya que arrojan una muerte semanal.

En este sentido, ha puntualizado que son 1.628 las mujeres que están actualmente en el sistema de protección Viogen, 21 de ellas en riesgo alto en Cantabria.

Paula no era una de ellas, por lo que Casares ha pedido a las víctimas y sus familias que denuncien porque "no están solas" y "todas las instituciones públicas están para cuidarlas y protegerlas".

Mientras tanto, la alcaldesa ha afirmado que "hoy Santander llora, hoy Perines llora y hoy tenemos que estar con esa familia", y ha apostado por el trabajo institucional conjunto para reforzar el sistema, apoyarse y coordinarse, "para que no haya ni una víctima más". "Basta ya de violencia de género", ha lamentado.

"Todos los asesinatos por violencia de género son iguales e igualmente importantes, pero cuando es en un entorno más cercano nos toca más de cerca y nos toca también visibilizarlo", ha dicho Igual, en referencia a "un mal de la sociedad que debemos de paliar con todas las políticas públicas".

UNA HIJA EN COMÚN

El 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas y una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que se confesó autor de los hechos. Fue trasladado a comisaría, y actualmente se encuentra en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria. Asimismo, se activó el protocolo para casos de violencia de género.