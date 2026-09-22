Santander contará con un nuevo carril bici que conectará Los Castros con Cuatro Caminos

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SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado, en su reunión de este lunes, el proyecto técnico para la construcción de un nuevo carril bici que conectará la Avenida de Los Castros con Cuatro Caminos, a través de General Dávila.

El proyecto, que cuenta con un itinerario "seguro" y "funcional", se ha aprobado con un precio base de licitación de 585.757 euros y un plazo previsto de ejecución de seis meses, han informado fuentes del Consistorio a Europa Press.

En concreto, el trayecto definido incluye dos transversales que conectarán directamente la calle San Fernando, la Avenida de los Castros y el Paseo Altamira, a través de la Avenida Pedro San Martín y la calle José Hierro.

El carril bici es bidireccional y tiene una anchura de entre dos y tres metros para permitir el cruce de dos ciclistas. Asimismo, en el caso de los tramos compartidos con los peatones, el ancho mínimo será de 1,80-2 metros.

Se trata de uno de los dos proyectos de carriles bici que tiene en ejecución el Ayuntamiento (el otro es de la S-20), que no prevé llevar a cabo ninguno más "de manera inmediata", ha indicado la alcaldesa, Gema Igual.

Según ha señalado la regidora, todas las ciudades tienen que continuar ampliando la red de carriles bici, si bien deben realizarlo "de manera progresiva y paulatina".

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa sobre los avances del servicio de limpieza y recogida viaria.