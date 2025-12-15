Santander continuará los descuentos al transporte "si se mantienen en términos similares" a convocatorias anteriores

Archivo - Autobús del TUS - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander continuará con los descuentos al transporte urbano en 2026 si las condiciones establecidas por el Gobierno de España "se mantienen en términos similares" a convocatorias anteriores.

Así lo ha informado a Europa Press el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, aunque no ha detallado en qué medida.

En los dos años de vigencia de esta medida, el precio del TUS en las tarifas de los abonos para la tarjeta monedero, carné joven y tarjeta para personas con discapacidad tiene un descuento del 50%, el 30% subvencionado por el Gobierno y el 20%, por el Ayuntamiento.

Sin embargo, Navarro ha señalado que, por el momento, el Gobierno de España no ha detallado cómo se desarrollarán los descuentos al transporte en 2026 ni cuáles serán las condiciones.

"En cuanto se conozca esa información y, si se mantienen en términos similares a convocatorias anteriores, el Ayuntamiento de Santander se sumará a la iniciativa, como ha hecho desde el inicio de estos descuentos, con el objetivo de seguir beneficiando a los usuarios del transporte público municipal", ha señalado.

Las tarifas de los abonos este año son, para la Tarjeta estándar (recargable), el precio por viaje es en 0,33 euros; la tarjeta trimestral joven, de 25,50 euros; y la tarjeta para personas con discapacidad, de 8,50 euros.