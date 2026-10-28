Santander convoca un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

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SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Santander convoca a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las 20.00 horas de este miércoles, en la plaza del Ayuntamiento, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La ciudad se suma así al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los gobiernos locales para recordar a los fallecidos, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familiares, y en señal de reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencias.