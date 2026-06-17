Santander cuenta con un 70 por ciento de probabilidades de que haya nubes el día del eclipse

Eclipse - GVA

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 12 de agosto de 2026, al atardecer, se podrá ver desde España el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará la península ibérica de oeste a este, y pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas Santander, aunque ésta cuenta con una probabilidad del 70 por ciento de que haya nubes.

Si esto ocurre, el eclipse solar no se podrá apreciar del todo bien, aunque según ha apuntado el delegado de AEMET en Cantabria, Sergio Fernández, en la zona del interior, como Valderredible, es casi seguro que se vea de manera clara.

Sin embargo, Fernández ha querido ser cauto y ha asegurado que hasta los días previos al 12 de agosto no se puede afirmar con rotundidad la meteorología que habrá en esa jornada. Aunque, la AEMET, a nivel nacional, ha hecho una previsión media con ese día en los años anteriores.

Así, la primera conclusión es que la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50 por ciento.

Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia, ya que gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro, donde se encuentran municipios cántabros, tienen una probabilidad de entre el 50 y el 70 por ciento de que el cielo esté poco nuboso o despejado.