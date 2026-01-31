Archivo - Santander destina 100.000 euros a la convocatoria de subvenciones para proyectos de carácter social.-ARCHIVO - COORDINADORA 5+1 - Archivo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la convocatoria de subvenciones de carácter social, a las que el Consistorio destinará este año 100.000 euros con el fin de apoyar proyectos desarrollados por entidades cuyo objetivo de intervención se centre en la infancia, adolescencia y familia, personas en situación de dependencia, personas mayores y otros colectivos en situación de exclusión o aislamiento social.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la convocatoria deberá publicarse ahora en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Tras ello, los interesados tendrán un plazo de 15 días naturales para presentar instancias.

La edil ha detallado que estas subvenciones irán destinadas a financiar actividades, programas o proyectos centrados en los colectivos anteriores, que se engloben en alguno de los enfoques siguientes: Proyectos de investigación, estudio y análisis de la realidad social de un área geográfica determinada o un sector de población concreto; de prevención del bullying y el ciberacoso; acciones de protección de la infancia; acciones en el área de mayores y soledad no deseada, y de prevención del sinhogarismo.

Además, ha explicado que la convocatoria está dirigida a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro que realicen proyectos encaminados a la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

"Queremos dar la oportunidad a las asociaciones y fundaciones de presentar programas de gran impacto local. Somos conscientes que, en muchos casos, son estas organizaciones las que mejor conocen las necesidades de su entorno más cercano", ha señalado Gancedo.

Las entidades que quieran ampliar información, pueden hacerlo a través del teléfono 942 200 834.