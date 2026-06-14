Santander destina 900.000 euros a ayudas para rehabilitar fachadas e instalar ascensores - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana las convocatorias de ayudas para realizar obras de mejora de fachadas de edificios catalogados y para la primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes, dotadas con un presupuesto global de 900.000 euros.

En concreto, destinará 700.000 euros a la instalación de ascensores y 200.000 a actuaciones de mejora y restauración de fachadas de edificios catalogados, con el objetivo de favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico y avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha destacado que estas ayudas suponen un respaldo "importante" para las comunidades de propietarios e impulsan actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos y el estado de los edificios.

"Ayudamos a los vecinos a afrontar este tipo de actuaciones que redundan en la conservación y la mejora de la accesibilidad de los inmuebles y en el mantenimiento de la imagen urbana y recuperación del patrimonio arquitectónico", ha remarcado.

Las ayudas para la primera instalación de ascensores están dirigidas a comunidades de vecinos y propietarios de edificios residenciales que carezcan de este equipamiento y cuya implantación resulte procedente conforme a la normativa vigente.

Cuenta con una dotación de 700.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica municipal.

Por su parte, las ayudas para la rehabilitación de fachadas de edificios catalogados están destinadas a comunidades de vecinos y propietarios para fomentar la restauración y conservación de inmuebles protegidos por su interés arquitectónico, artístico o ambiental, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio de la ciudad.

La convocatoria está dotada con 200.000 euros, con un plazo de solicitud de dos meses desde su publicación en el BOC y tramitación electrónica a través de la sede municipal.