Santander ha estado "a tope" de gente en agosto, según la alcaldesa

Publicado 24/08/2018 15:01:08 CET

SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la ciudad ha estado y continúa estando "a tope" de gente este mes de agosto, de modo que a falta aún de datos oficiales y definitivos de ocupación hotelera, "las sensaciones son muy buenas".

La regidora ha recordado que las cifras finales se obtendrán cuando acabe el mes, una vez se realice la pertinente encuesta a los establecimientos de la ciudad. Hasta entonces, y teniendo en cuenta datos "parciales" y la "sensación" existente, "Santander está a tope", según ha expresado.

No obstante, ha admitido que el "excedente" de visitantes -y que hace que los turistas que no pueden alojarse en la capital al estar completos los establecimientos lo hagan en sus alrededores- "ha podido ser mínimo", y ha habido "menos" personas que querían quedarse en la capital y que no han podido.

De todas formas, ha apuntado que este hecho habrá "repercutido algo" en el resto de Cantabria, y se ha referido a una reciente reunión con el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, según el cual el porcentaje de excedente de turistas en la ciudad podría haberse situado en torno al 5%.

Al margen de esto, la regidora ha destacado que Santander ha estado "llena" con una ocupación "muy buena", debido en parte a las reservas que cada vez se vuelven a hacer con más antelación y mediante plataforma informática, por lo que no caben cancelaciones de última hora, ha apuntado.

En cuanto al precio por estancia en hoteles, la media ha subido, lo que ha permitido al sector "recuperar" parte de la bajada que tuvo que aplicar a sus tarifas por la crisis, periodo en el que "no bajaron la calidad".

Y en bares y restaurantes "se ha visto que la gente ha salido más", así como también a la calle, donde ha habido "muchísimas actividades", de modo que los turistas no han ido solo a la playa, sino también al centro.

Con todo ello, y a falta de datos oficiales, en el equipo de gobierno se muestran "contentos" ya que tienen "muy buenas sensaciones" ante el balance turístico del mes de agosto en Santander.