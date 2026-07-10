Santander exhibe obras de destacados fotógrafos pertenecientes a la colección de Lola Garrido

Inauguración de la muestra - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, la Autoridad Portuaria (APS) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) han presentado este viernes el proyecto expositivo 'Fotografía como biografía. Colección Lola Garrido', una muestra que permitirá descubrir hasta el 30 de septiembre una de las colecciones privadas de fotografía "más importantes" de España a través de un recorrido por algunos de los autores más destacados de la historia de este lenguaje artístico.

Así, la exposición, que cuenta con dos sedes: el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) y el Palacete del Embarcadero, reúne una destacada selección de fotografías realizadas por figuras como Julia Margaret Cameron, Dorothea Lange, Lee Miller, Berenice Abbott, Man Ray, Robert Doisneau, Edward Steichen, Horst P. Horst, Elliott Erwitt, Lillian Bassman, Frank Horvat, Lisette Model, Madame D'Ora, Louise Dahl-Wolfe, Martin Munkácsi, Norman Parkinson, George Hoyningen-Huene, Édouard Boubat o Graciela Iturbide, entre otros.

En concreto, en el CDIS podrán contemplarse 31 obras articuladas en torno al universo femenino, con una propuesta que aborda la diversidad de representaciones de la mujer a través de distintas épocas, culturas y sensibilidades.

El recorrido se completa en el Palacete del Embarcadero, donde se exhibe una selección complementaria de piezas que amplía la visión global de la colección.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa, Gema Igual; la propia Lola Garrido; el presidente de la APS, César Díaz; la vicerrectora de Cultura de la UIMP, Paloma Ortiz de Urbina; la comisaria de la exposición, Gloria Crespo MacLennan; y la coordinadora del CDIS, Manuela Alonso Laza.

Igual, que ha valorado la colaboración entre las tres instituciones, ha destacado que la ciudad acoge "un proyecto extraordinario" que permite acercarse no solo a algunos de los nombres imprescindibles de la historia de la fotografía, sino también al universo personal de una de "las grandes coleccionistas españolas", Lola Garrido.

Ha subrayado que el título de la exposición refleja el carácter "profundamente personal" de la colección, construida durante décadas mediante "una cuidada selección de obras que constituyen una forma de entender el mundo y una biografía contada a través de imágenes".

Asimismo, la regidora ha agradecido la "generosidad" de la coleccionista por compartir con el público "un patrimonio de enorme valor artístico y documental", y ha subrayado la oportunidad de contemplar en Santander obras que habitualmente permanecen fuera del alcance del gran público.