Santander y Gobierno adaptarán el proyecto de la bolera El Verdoso para que sea más fiel al original

Anuncio de la licitación del proyecto de reforma de la bolera El Verdoso, en Santander - GOBIERNO

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria se han comprometido a estudiar, una vez adjudicadas las obras de reforma integral de la bolera de El Verdoso, una adaptación de la fachada que permita "recuperar la imagen del proyecto primitivo y hacerla compatible con las actuales exigencias técnicas y de accesibilidad".

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa, Gema Igual, tras abordar esta cuestión con el arquitecto y analizar las características de la fachada original de la bolera, conocida popularmente como La Carmencita, y las soluciones contempladas en el proyecto actualmente en licitación.

En un comunicado, Igual ha explicado que la voluntad de ambas administraciones es atender las peticiones planteadas por los vecinos para preservar la identidad de esta emblemática instalación y, para ello, Ayuntamiento y Gobierno estudiarán con los técnicos la solución que permita aproximar la imagen exterior de la nueva bolera a la del diseño primitivo sin renunciar a las mejoras de funcionalidad, accesibilidad, aislamiento y tratamiento de humedades previstas en la actuación.

Según ha detallado, una reproducción literal de la antigua fachada no resulta compatible con las necesidades de la nueva instalación, dado que algunos de sus elementos tenían una función meramente ornamental. En concreto, determinados huecos y ventanas eran ciegos y carecían de funcionalidad, mientras que la configuración del tejadillo condicionaría la ejecución de la pasarela superior prevista para garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento y el Gobierno cántabro "buscarán una solución que recupere la esencia y la imagen reconocible del proyecto original de El Verdoso, pero que sea compatible con una bolera plenamente accesible, funcional y adaptada a las exigencias actuales", ha resumido.

La alcaldesa ha recordado además que las soluciones arquitectónicas incorporadas al proyecto actualmente licitado, entre ellas la fachada tipo ventilada, responden a criterios técnicos y aportan ventajas en aspectos como el aislamiento acústico y térmico, la sostenibilidad y el tratamiento de las humedades.

Por ello, la adaptación que se estudie deberá hacer compatible la recuperación de los rasgos estéticos más característicos de la antigua bolera con las soluciones constructivas necesarias para disponer de un edificio con mejores prestaciones y plenamente accesible, ha insistido.

El Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria mantienen así su compromiso con la reforma integral de El Verdoso y con la construcción de una instalación renovada para los bolos, "conjugando la conservación de su identidad con las necesidades funcionales y técnicas que requiere una infraestructura deportiva del siglo XXI".

Este lunes, el Grupo Municipal Socialista reclamó al equipo de Gobierno (PP) que reconsidara la propuesta de reforma y acondicionamiento de El Verdoso para garantizar que su renovación sea compatible con la conservación de sus elementos arquitectónicos y con el entorno en el que se integra, es decir, para "preservar su identidad".