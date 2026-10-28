Santander homenajeará a sus comerciantes en una gala el día 4 donde entregará tres premios

Presentación de la II Gala del Comercio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará el próximo miércoles 4 de noviembre la II Gala del Comercio, una iniciativa cuyo objetivo es valorar y rendir homenaje a los comerciantes de la ciudad. Se entregarán un total de tres premios.

El acto, organizado en colaboración de COERCAN, la Cámara de Comercio y el Gobierno de Cantabria, se celebrará a partir de las 20.30 horas en el auditorio del Centro Botín, con entrada libre hasta completar aforo.

En concreto, se entregarán los Premios al Comercio de Santander, en los que ha colaborado la Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN, que constan de tres categorías.

Así, se otorgará un galardón al 'Comercio Emprendedor', que supone un reconocimiento a los nuevos emprendedores del sector comercial; al 'Comercio Innovador', que premiará la innovación, la apuesta por las nuevas tecnologías y la adaptación al cambio de los establecimientos comerciales; y al 'Comercio con Legado', una distinción pensado para las personas que han dedicado su vida al comercio y que han dejado una huella reconocible en el sector.

La información sobre los premios está disponible en la página web www.galacomerciosantander.com, donde se pueden ver las categorías y votar.

Por otra parte, la gala, entre otros contenidos, incluirá la actuación de Nacho Mastretta, un virtuoso músico, compositor y productor discográfico español nacido en Barcelona en 1964 y criado en Santander.

Es ampliamente reconocido por ser el alma y líder del proyecto instrumental Orquesta Mastretta, una formación que vio la luz en 1998 y que destaca por su emotividad expresiva, su carácter lúdico y su constante búsqueda de la improvisación y la libertad en el escenario.

El concejal de área, Álvaro Lavín, ha presentado este miércoles en rueda de prensa este evento y ha invitado a los comercios y clientes a disfrutar de "una noche diferente" para "recordar a los que ya no están, reconocer a las familias enteras que llevan toda la vida al otro lado del mostrador, y valorar a aquellos que, por algún merito destacable, así lo merecen".

La gala de este año será posteriormente retransmitida por Popular TV.