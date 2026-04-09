Santander impulsa 'Tipos Tabacalera' como nuevo espacio de encuentro del diseño gráfico cántabro

Celia Andrés, Rafa San Emeterio y Noemí Méndez presentan 'Tipos Tabacalera' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander impulsa la iniciativa 'Tipos Tabalera' como un nuevo espacio de encuentro del diseño gráfico, con el objetivo de acercar al público el trabajo de diseñadores locales y reforzar el tejido cultural vinculado al diseño y la creatividad. Se incorporará al programa anual del festival 'Tipos'.

El proyecto tendrá carácter trimestral, como una cita periódica para la comunidad creativa. De este modo, la primera sesión se celebrará este viernes 10 de abril, de 19.00 a 21.00 horas en Tabacalera, con la participación de La Caja de Tipos y los estudiantes Raquel Díaz y Javier San Miguel.

Así lo han detallado este jueves en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y los responsables de la iniciativa Rafa San Emeterio y Celia Andrés.

Méndez ha destacado el impulso municipal a propuestas que contribuyen a dinamizar el sector creativo local y ha asegurado que el Ayuntamiento continúa trabajando para generar espacios que fomenten la creación, el talento y la innovación cultural.

Además, la edil ha subrayado la importancia de apoyar tanto a profesionales consolidados como a nuevas generaciones.

"'Tipos Tabacalera' no solo visibilizará el trabajo de diseñadores cántabros reconocidos, sino que abrirá oportunidades a estudiantes y jóvenes creadores para que puedan acceder a contextos profesionales que contribuyan a su desarrollo", ha señalado.

Por su parte, Rafa San Emeterio y Celia Andrés han asegurado que esta iniciativa alarga el certamen 'Tipos' y lo acerca a nuevos públicos, y han puesto en valor la "sabia nueva", la cantera de diseñadores debutantes con los que cuenta Santander.

Igualmente, ambos han destacado que 'Tipos Tabacalera' es un proyecto abierto a todos los vecinos que busca además acercar el diseño gráfico a la ciudadanía.

El programa dará visibilidad a profesionales que han sido reconocidos con el premio 'Tipos', galardón anual del festival que distingue proyectos en distintas categorías del diseño gráfico.

Asimismo, los encuentros ofrecerán un espacio para que estudiantes y recién graduados puedan presentar sus portfolios y proyectos en un entorno profesional.

PROGRAMA Y PARTICIPANTES

La primera sesión se celebrará este viernes 10 de abril, de 19.00 a 21.00 horas, en Tabacalera, con entrada libre hasta completar aforo, y contará con la participación de La Caja de Tipos.

Será una charla de aproximadamente 45 minutos y a continuación los estudiantes Raquel Díaz y Javier San Miguel presentarán sus proyectos en intervenciones breves de 15 minutos cada una.

La Caja de Tipos es un estudio formado por María Sáez y Ander Sánchez, con base en Guriezo.

Desde un entorno rural que influye en su manera de trabajar, desarrollan proyectos donde la tipografía, la composición y los materiales juegan un papel esencial, buscando siempre soluciones gráficas coherentes y con significado.

El ciclo continuará el 28 de mayo con la participación de Isabel de la Sierra y el 24 de septiembre con Carlos Calahorra, y mantendrá en cada sesión el formato de un profesional invitado y dos participantes emergentes.

Isabel de la Sierra cuenta con más de veinte años de experiencia y combina estrategia, diseño y sensibilidad artística en proyectos de branding, diseño editorial, packaging y comunicación gráfica.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con marcas y entidades como Coca-Cola, Museo Thyssen, La Casa Encendida o Santander Creativa.

Por su parte, Carlos Calahorra dirige un estudio especializado en identidad corporativa, packaging y tipografía, desarrollando proyectos basados en la estrategia de comunicación y una cuidada atención al detalle.