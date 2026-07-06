Santander incorpora cuatro pollos de autillo europeo al seguimiento científico de esta especie migratoria - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro polluelos de autillo europeo nacidos en una de las cajas-nido instaladas en la ciudad, en el marco del proyecto Santander Capital Natural, han sido anilladas este lunes para permitir identificar individualmente a cada ejemplar y obtener información sobre su migración y supervivencia.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha participado este lunes en el anillamiento científico junto a una veintena de niños del programa El Veranuco, acompañados por el delegado de SEO/BirdLife en Cantabria, Felipe González, y por el anillador científico de SEO/BirdLife, Alberto Benito.

Rojo ha destacado la importancia de este trabajo de seguimiento científico para continuar avanzando en la conservación de la biodiversidad urbana. "Cada anilla supone una oportunidad para conocer mejor el comportamiento y los desplazamientos de esta especie, una información imprescindible para diseñar medidas de conservación eficaces", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que los resultados obtenidos durante los últimos años demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y SEO/BirdLife "está dando sus frutos", y convierte a Santander "en un referente en la conservación del autillo europeo y en la protección de la biodiversidad en el entorno urbano".

Por su parte, González ha asegurado que el anillamiento científico es una herramienta esencial para conocer mejor especies como el autillo y disponer de información rigurosa que permita diseñar medidas de conservación eficaces.

"Los buenos resultados que estamos obteniendo en Santander demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento, las entidades científicas y las organizaciones conservacionistas es el camino para proteger nuestra biodiversidad. La mejora de la población de autillos en el municipio confirma que, cuando el conocimiento científico y el compromiso institucional van de la mano, es posible obtener avances reales en la conservación de las aves", ha añadido.

El anillamiento científico consiste en la colocación de una anilla metálica numerada en una de las patas de cada ave, lo que permite identificar posteriormente a los individuos cuando son observados o capturados de nuevo durante campañas científicas, aportando información sobre sus desplazamientos, supervivencia o reproducción.

En el caso del autillo europeo, el Ayuntamiento de Santander y SEO/BirdLife iniciaron en 2009 una campaña de seguimiento de la especie mediante censos, que se reforzó en 2011 con la instalación de las primeras cajas-nido.

Desde entonces, la población de este pequeño búho migrador ha experimentado una evolución muy positiva gracias a las medidas de conservación impulsadas en la ciudad, entre ellas la instalación de cerca de un centenar de cajas-nido en parques y zonas verdes y la adaptación de la gestión de estos espacios, con una reducción de la frecuencia de las siegas que favorece la presencia de insectos, principal alimento del autillo.

Los cuatro polluelos anillados han nacido precisamente en una de estas cajas-nido, cuyo interior puede seguirse en directo las 24 horas del día a través de la página de cámaras de SEO/BirdLife (https://seo.org/camaras/)

UNA POBLACIÓN DE REFERENCIA

El autillo europeo es el búho migrador más pequeño de la península Ibérica. Cada primavera regresa desde África para reproducirse en Santander y, tras la cría, emprende de nuevo un viaje de más de 4.000 kilómetros hasta sus áreas de invernada.

Gracias a los trabajos desarrollados en la ciudad, se ha podido conocer con precisión la migración de una de las hembras reproductoras, bautizada como Otilia. El ejemplar fue equipado en 2023 con un dispositivo de geolocalización que, una vez recuperado en 2025, permitió confirmar que viaja cada otoño desde Santander hasta Guinea-Bisáu y regresa a la ciudad entre finales de abril y principios de mayo para reproducirse.

La pareja formada por Otilia y el macho, Óleo, comenzó esta temporada reproductora el pasado mes de abril. Tras el cortejo y la puesta de cuatro huevos, el primer pollo nació el pasado 15 de junio.

En los próximos días, los cuatro juveniles abandonarán el nido para continuar siendo alimentados por sus progenitores antes de iniciar su primera migración hacia África.

La consolidación de esta población convierte a Santander en uno de los enclaves urbanos con mejores resultados para la conservación del autillo europeo, gracias al trabajo conjunto desarrollado por el Ayuntamiento y SEO/BirdLife en favor de la biodiversidad.