Santander inicia la fase creativa de 'Espaciarte' tras seleccionar a los jóvenes artistas que realizarán el mural - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de Espacio Joven, ha concluido el proceso de selección de 'Espaciarte', la iniciativa municipal que apuesta por el arte urbano como herramienta de creación contemporánea, participación juvenil y transformación del espacio público.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Cultura y Juventud, Noemí Méndez, quien ha mantenido un primer encuentro con los artistas seleccionados para realizar un mural colaborativo. En esta reunión también ha estado presente la artista visual y muralista Laura Escallada (LEA), coordinadora artística del proyecto, quien acompañará a los participantes durante todas las fases de desarrollo de la iniciativa.

La intervención artística está prevista para septiembre en el muro de la avenida de los Castros, donde el proyecto culminará con la ejecución del mural concebido colectivamente por los artistas seleccionados.

Méndez ha asegurado que la convocatoria ha despertado "un notable interés" entre los jóvenes creadores de la ciudad, con un total de 19 proyectos presentados que reúnen a 33 artistas de entre 15 y 35 años. Entre las candidaturas recibidas destaca, además, una amplia participación de jóvenes mujeres artistas, reflejo del creciente protagonismo femenino en el ámbito de las artes visuales, ha dicho.

Tras la valoración de las propuestas por parte del comité de selección, integrado por profesionales del ámbito artístico y cultural, se han elegido cinco propuestas, una de ellas presentada por un colectivo artístico.

Se trata de Gabriela San Emeterio, Elisa San Ceferino, Cristina Terán, Aser Merino y el colectivo formado por Sofía Revenga Peralta, Lara Mediavilla Mesa, Leslie Díaz Guerra e Himilce Jiménez Pérez.

Méndez ha felicitado a los jóvenes seleccionados y ha agradecido la elevada participación registrada en esta primera convocatoria. "La excelente respuesta obtenida demuestra que Santander cuenta con una generación de jóvenes artistas con mucho talento, creatividad y ganas de participar en proyectos que contribuyen a transformar la ciudad", ha señalado.

Asimismo, la edil ha destacado que 'Espaciarte' no solo permitirá crear un mural "de gran calidad artística", sino que también supone una oportunidad para fomentar el aprendizaje compartido, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre creadores emergentes.

MURAL COLABORATIVO

A partir de este momento comienza una nueva fase del proyecto, centrada en el trabajo colaborativo y el desarrollo de la propuesta artística que dará forma al mural.

Los artistas participarán en un proceso de mentoría y creación compartida, coordinado por Laura Escallada, mediante diferentes sesiones de trabajo en Espacio Joven, donde definirán conjuntamente el diseño definitivo de la intervención.

Este proceso aportará herramientas, metodologías y recursos propios del muralismo colaborativo para favorecer un proceso de creación conjunta en el que confluyan los diferentes lenguajes y sensibilidades de los participantes.