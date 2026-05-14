Santander instalará 108 nuevos puntos de luz en 29 calles, parques y espacios públicos

Archivo - Iluminación en el Paseo Marítimo de Santander. Foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

Santander contará con 108 nuevos puntos de luz en 29 emplazamientos de la ciudad. Estos trabajos supondrán una inversión de 275.000 euros, arrancarán la próxima semana y toda la actuación estará culminada en cuatro meses.

Así lo ha anunciado este jueves, en rueda de prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que ha detallado que estas actuaciones beneficiarán a una veintena de calles de la ciudad, así como a diversos entornos infantiles y espacios públicos.

Muchas de ellas están vinculadas a parques infantiles, itinerarios peatonales, escaleras y zonas de uso vecinal frecuente, que responden a necesidades detectadas por los propios vecinos y a la planificación técnica municipal.

DETALLE DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Igual ha concretado que las intervenciones previstas incorporarán nuevas luminarias en las calles Juan José Pérez del Molino (12), Poeta Matilde Camus (5), Plaza Las Salesas (5), Avelino Gutiérrez (4), Bajada de San Juan (4), Concha Espina (4), Camarreal-Ojaiz (4), plaza Alberto Fernández en la avenida Primero de Mayo (3), Don Pelayo (3), Miralmar (2), Calatayud con Ramón y Cajal (2), San Fernando (1), Enrique Gran (1), Fuente Jumerios (1), Resconorio (1), Virgen del Mar-Latucho (1), Bolado (1), Málaga (1) y Corbanera (1).

Además, también se incide en la mejora de dotaciones de ocio infantil, de modo que se instalarán 12 puntos de luz en el parque infantil de La Magdalena, nueve en el de Mesones, seis en el de Doctor Diego Madrazo y cuatro en el de El Mansín.

Del mismo modo, se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque de Trueba en la Segunda Playa del Sardinero (6), Los Pinares (2), las escaleras mecánicas de Gamazo a Los Peligros (7), las de Perines (1), o los huertos urbanos de Río Cubas (2).

La alcaldesa ha señalado que la mejora del alumbrado público y la ampliación de los puntos de luz en distintos barrios y espacios públicos de Santander forman parte de una estrategia de trabajo que tiene como objetivo seguir mejorando la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la calidad de vida en la ciudad.

En este sentido, ha indicado que, desde la vigencia del actual contrato de servicios energéticos con la empresa Elecnor, suscrito en 2016 y con una duración de 15 años (hasta 2031), se han incorporado 2.800 luminarias gracias tanto a nuevas urbanizaciones como a actuaciones impulsadas directamente por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento paga por este contrato 3,6 millones de euros anuales, en base al cual se realizan todos los años campañas de mantenimiento preventivo y mejora en numerosos espacios de la ciudad, con actuaciones de pintura de columnas ornamentales, limpieza de faroles y renovación de elementos deteriorados.

Además, Elecnor tiene a una veintena de personas que se ocupan de atender cualquier incidencia o avería en el alumbrado. En lo que va de año se han producido 106.

La instalación de este centenar de nuevos puntos de luz se paga aparte, aunque el mantenimiento correrá a cargo de la adjudicataria.

Igual también ha resaltado el ahorro que ha supuesto el cambio a luminarias led. "Reducir el consumo energético no es sólo dinero, sino también beneficio medioambiental", ha enfatizado la alcaldesa, que ha estado acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

La regidora se ha mostrado "satisfecha" con el trabajo que desarrolla Elecnor, a la que desde el Ayuntamiento "se le exige mucho". "Seguro que tiene algo que mejorar pero estamos satisfechos", ha dicho.