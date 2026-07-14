Santander instalará dos puntos violetas durante cinco jornadas de la Semana Grande - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander instalará desde este viernes 17 dos puntos violetas durante cinco jornadas de la Semana Grande para concienciar contra la violencia de género.

Serán el viernes 17, sábado 18, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 y uno estará en la Plaza Alfonso XIII y el otro en el Parque de Mesones.

Así lo ha informado este martes la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien también ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará la adhesión de diferentes centros municipales a la red de espacios violeta: centros cívicos, centros culturales y otros espacios.

ha explicado que el programa persigue diversos objetivos como el fomento de espacios libres de violencia hacia la mujer, promover un entorno seguro en lugares de ocio para que mujeres y hombres disfruten en igualdad, y concienciar a la población sobre la importancia de actuar ante un acoso o una agresión sexual, ayudando a que se puedan detectar este tipo de situaciones.

Y ha recordado que por primera vez la noche de San Juan se instaló un punto, y se ubicará también en los festivales de música que se celebrarán en la Virgen del Mar y en la Campa de la Magdalena

Este proyecto está enmarcado en el IV Plan estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que recoge el objetivo dirigido a prevenir las agresiones sexistas que sufren las mujeres en contextos festivos y de ocio. Para ello, dentro de sus acciones se incluye la instalación de puntos violeta en aquellos eventos dirigidos a la juventud y organizados por el Ayuntamiento de Santander.

En cada punto violeta se encontrarán un mínimo de dos personas con formación en igualdad y prevención de violencia que desarrollarán dos tipos de actuaciones: una de carácter preventivo mediante la información del recurso, organización de dinámicas y la difusión de materiales divulgativos, como pueden ser dípticos y guías; y una segunda, si fuese necesario, también realizarían tareas de carácter asistencial, mediante la atención y acompañamiento de posibles víctimas de agresión.

"Desde el Ayuntamiento de Santander queremos promover un espacio seguro y libre de agresiones sexistas en espacios masificados de ocio como durante la celebración de las fiestas, o los festivales de música. Por ello, estos puntos violetas tienen gran importancia para promover la erradicación de la violencia sexual y asegurar que tanto mujeres como hombres puedan disfrutar de la misma manera de su ocio", ha destacado la concejala.

Además, Gancedo ha explicado que este año, siguiendo la novedad introducida el pasado, Ayuntamiento y hosteleros han acordado ampliar de forma progresiva los puntos violeta de la zona de ocio. Para ello, dispondrán de material que les identifique como centro comprometido a través de pegatinas en sus locales y otros materiales, como programas de actuación y protocolos.

En este sentido, ha agradecido a los propietarios de los establecimientos por implicarse en este asunto "tan importante".