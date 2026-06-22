Santander invertirá 1,5 millones en dotaciones deportivas, 1,2 en el TUS y ampliará becas con los remanentes

Comisión de Economía - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Comisión de Economía da el visto bueno a las actuaciones, que serán aprobadas en el Pleno del jueves

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Santander invertirá 1,5 millones en la rehabilitación de dotaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IMD), 1,2 en actuaciones para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS), y ampliará el número de becas de promoción del talento con partidas procedentes de los remanentes presupuestarios de 2025.

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el concejal de Economía, Javier García, tras celebrarse la comisión del área, en la que se han tratado estas inversiones que serán aprobadas en el Pleno del jueves 25.

García ha explicado que se trata de una primera remesa de inversiones planificada por el Ayuntamiento una vez ratificado que cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Según ha destacado, "gracias a la buena gestión del dinero público y la solvencia económica de las cuentas municipales", el Ayuntamiento podrá destinar 16,8 millones de euros procedentes de sus remanentes del ejercicio presupuestario de 2025 a inversiones que mejorarán equipamientos, servicios públicos y prestaciones a los ciudadanos.

En este primer paquete, se habilitarán 1.528.288 euros para la rehabilitación de dotaciones deportivas del IMD, entre las que se encuentran la actualización de las cubiertas de cuatro pistas de tenis en el complejo Ruth Beitia, la renovación del cierre perimetral de las piscinas descubiertas, y la renovación y mejora de la eficiencia energética en la iluminación de seis instalaciones.

Por otro lado, también se destinarán 1.383.977 euros para necesidades del TUS relacionadas con la adquisición de autobuses híbridos y sufragar el aumento del precio del combustible y carburante.

Además, se ha decidido reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la excelencia educativa y el reconocimiento académico de los jóvenes, y, por ello, se han destinado 10.000 euros adicionales para que, en la próxima convocatoria, se concedan otras 20 becas de promoción del talento que se sumarán a las 30 que se otorgaban hasta ahora.

García ha reiterado que el Ayuntamiento puede realizar estas inversiones procedentes del remanente de tesorería de 2025 porque cumple con las condiciones establecidas en el Real Decreto, ya que su deuda a 31 de diciembre de 2025 se sitúa en el 11% frente al máximo del 65% permitido por la ley, la liquidación presupuestaria de 2024 presenta superávit, un remanente de tesorería positivo así como cumplimiento de las reglas fiscales y el periodo medio de pago a los proveedores se situó en 2025 en 11 días, frente al máximo de 30 establecido en la normativa.