Santander invertirá 3,37 millones en la pavimentación de una veintena de calles

Archivo - Labores de pavimentación en una calle de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado el proyecto de pavimentación de calles de la ciudad, una actuación que supondrá una inversión de más de 3 millones (3.368.121 euros) y permitirá mejorar el estado de cerca de una veintena de viales en distintos puntos.

El proyecto, con un plazo de ejecución de diez meses, contempla la renovación del firme en calles que presentan un "avanzado deterioro" de la capa de rodadura, así como actuaciones complementarias destinadas a reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y prolongar la vida útil de las infraestructuras urbanas.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha destacado en una nota que esta actuación es una nueva apuesta del Ayuntamiento por la mejora continua de los barrios y de la red viaria, al actuar sobre calles que presentan mayor desgaste por el uso y paso del tiempo.

Las obras se desarrollarán en los siguientes ámbitos: Floranes, Alonso y Travesía de Valderrama, Perines, Rualasal, Santa Lucía, Fernando de los Ríos y transversales sur a General Dávila, Universidad, calle Alta -en el tramo comprendido entre el número 71 y Ruamayor-, Ruamayor, Isaac Peral, Anjana, Ojáncano, Juan de Piasca y Alicante; calle Rodríguez, Avenida Castañeda, Simón Cabarga, Vázquez de Mella; Tantín, Salvador Hedilla, Alonso Ercilla y La Milagrosa; Castelar y Plaza San Martín, Armada Española, Antonio Mendoza, Fray Silvestre Vélez de Escalante y José María Cossío.

Con carácter general, los trabajos consistirán en el fresado de la capa superficial del pavimento deteriorado, la ejecución de saneos en zonas donde se detecten problemas estructurales, la reposición de elementos de drenaje cuando sea necesario o el recrecido y ajuste de pozos y registros. Además, se repondrá la señalización horizontal afectada por las obras.

El proyecto incorpora además actuaciones específicas adaptadas a las características de determinados viales. Así, en Castelar y Plaza San Martín se renovará también el carril bici; en la calle Universidad se actuará además sobre las aceras para homogeneizar la anchura de la calzada y mejorar su funcionalidad; y en la calle Armada Española se renovará el tramo de acera comprendido entre Varadero y Las Quebrantas.