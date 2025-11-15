Santander lanza este lunes la campaña 'Tu madre ha sufrido violencia machista' con motivo del 25N

Pretende visibilizar la violeov. (EUROPA PRESS) -

Santander lanzará este lunes, 17 de noviembre, la campaña 'Tu madre ha sufrido violencia machista' con motivo del 25N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Su objetivo es visibilizar la violencia machista vivida por las generaciones anteriores para generar empatía, conciencia y acción en las nuevas generaciones.

Así, desde este lunes y hasta el 1 de diciembre, la campaña estará en los mupis y tótems instalados por la ciudad, mientras que en la semana del 24 al 28 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento se colocarán expositores con la explicación de la misma y los testimonios de cuatro mujeres con un acceso a QR que permite escucharlos.

Además, habrá cartelería repartida en centros municipales, centros de salud y comercios, y se contempla la posibilidad de que los expositores sean itinerantes y se puedan instalar en otras localizaciones del municipio.

La campaña está enmarcada dentro del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de las distintas formas de violencia ejercida sobre las mujeres y las posibles acciones para su prevención.

En nota de prensa, la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que la iniciativa invita "a mirar atrás para comprender de dónde venimos y por qué es tan urgente seguir avanzando", ya que, durante décadas, "miles de mujeres vivieron sometidas a formas de maltrato normalizadas e invisibilizadas".

Gancedo ha asegurado que el lema 'Tu madre ha sufrido violencia machista' pretende ser "un golpe de efecto y, directo al espectador", ya que se trata de una frase que "interpela, sacude y obliga a mirar la violencia de género desde un lugar íntimo: el hogar, la familia, lo más cercano".

"Reconocer el pasado es el primer paso para no repetirlo; supone identificar lo que desconocíamos o habíamos pasado por alto o, simplemente normalizado", ha dicho la edil.

25N

El Ayuntamiento ha indicado que cada 25 de noviembre se recuerda que la violencia machista sigue siendo una de las formas más profundas y persistentes de desigualdad.

Una violencia que ha adoptado muchas caras --física, psicológica, sexual, económica y simbólica-- y que, durante generaciones, se escondió "bajo el disfraz de la costumbre, del silencio o del 'así son las cosas'".

Según ha destacado, el Código Civil ha tratado a la mujer de forma desigual, considerándola "un ser frágil, quebradizo, débil, inexperto, inmaduro e irreflexivo" con una capacidad legal restringida hasta 1977.

Por ello, entre las frases de la campaña se encuentran 'Tu madre ha sufrido violencia machista cuando tu padre la ninguneaba delante de sus amigos'. Y es que el 67% de las mujeres mayores de 65 años que han sido víctimas de violencia de género la han sufrido durante más de 20 años.

O 'Tu madre ha sufrido violencia machista cuando él controlaba el dinero y le daba para los gastos', ya que un 8,9% de las mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia económica por parte de su pareja o expareja.

Otra de las frases es: 'Tu madre ha sufrido violencia machista cuando su propio entorno le dijo: "aguanta, por tus hijos"' porque un tercio de las mujeres mayores de 65 años que sufrieron violencia de género permanecieron en la relación por sus hijos e hijas, y un 35% por miedo a que las mataran.