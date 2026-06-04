Santander lanza una nueva campaña de apoyo al comercio local, con dos piezas audiovisuales realizadas con IA

Presentación de la nueva campaña de apoyo al comercio local. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a poner en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio local, en la que se difundirán dos piezas audiovisuales, realizadas con inteligencia artificial (IA), sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad, e inspiradas en lugares emblemáticos.

Bajo el lema 'Tu gente, tu ciudad, nuestra historia', la campaña se enmarca dentro del Plan estratégico de Comercio 23-26 y relata "la historia de Santander a través del comercio", mediante la creación de entornos digitales.

La alcaldesa, Gema Igual, y el concejal del área, Álvaro Lavín, han presentado este jueves en rueda de prensa la campaña, que pretende reforzar el "vínculo emocional" entre Santander y su comercio.

Igual ha destacado que esta iniciativa se enmarca en un contexto en el que "se sigue experimentando un crecimiento" de comercios en la ciudad, con "más de 3.000" en 2026.

Asimismo, ha señalado no se trata de una campaña convencional ni de una acción publicitaria al uso, ya que pretende poner en valor el papel del comercio "en la construcción de la ciudad que hoy conocemos".

En este punto, ha subrayado el valor del comercio para dinamizar barrios, despertar vocaciones nuevas o generar "sentimiento de pertenencia" entre los ciudadanos.

El objetivo es que cualquier persona que vea estas piezas audiovisuales, que se mostrarán en redes sociales, las pantallas del autobús y presentaciones de congresos, "pueda reconocerse en ellas y sentirse muy orgulloso de nuestro comercio de Santander", ha trasladado.

MÁS DE 200 IMÁGENES HISTÓRICAS

La alcaldesa ha explicado que se trata de un proyecto creativo basado en un recorrido por la historia de Santander a través de escenas cotidianas vinculadas al comercio y a la vida de la ciudad.

Según ha señalado, uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa es la manera en la que combina tradición e innovación. Y es que detrás de estos vídeos existe un "importante trabajo" de investigación, documentación y producción, ha manifestado.

En concreto, ha detallado que el equipo responsable ha analizado más de 200 imágenes históricas procedentes de distintas fuentes y ha trabajado sobre más de 15 documentos relacionados con la historia de la ciudad, sus comercios, sus costumbres y sus personajes más representativos.

Además, se han invertido cerca de 400 horas de trabajo durante dos meses y medio para dar forma a una propuesta visual, que combina "rigor histórico, creatividad y tecnología".

Ha trasladado que ambos vídeos, en los que los actores que aparecen no son reales, se han hecho con inteligencia artificial, con el objetivo de que "se hable" de la campaña y, al mismo tiempo, mostrar que el comercio "también se suma a las nuevas tecnologías".