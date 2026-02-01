Santander lanza una nueva edición del programa 'Más que leer' para dinamizar la Red Municipal de Bibliotecas

Santander lanza una nueva edición del programa 'Más que leer' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha una nueva edición del programa de dinamización de la Red Municipal de Bibliotecas 'Más que leer', con actividades de animación lectora dirigidas especialmente al público infantil, juvenil y familiar.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha destacado que el objetivo vuelve a ser "acercar la lectura a todos los rincones de la ciudad y reforzar el papel de las bibliotecas como espacios culturales vivos".

La programación, con actividades de carácter gratuito, se desarrollará en todas las bibliotecas para garantizar que las actividades lleguen a todos los puntos de Santander y fomenten el uso habitual de estos equipamientos públicos.

Según ha destacado la edil, el programa busca convertir las bibliotecas en espacios dinámicos, atractivos y cercanos que favorezcan el hábito lector, la creatividad y la participación cultural en familia.

PROGRAMACIÓN

Durante el mes de febrero se desarrollará la actividad 'Un cuento y algo más', conducida por la animadora Carmen Pría y dirigida a público infantil de entre cuatro y diez años.

Se celebrará a las 18.00 horas en las bibliotecas de Cueto (2 de febrero), María Luisa (3 de febrero), Nueva Montaña (4 de febrero), Doctor Madrazo (5 de febrero), Fernando Ateca (6 de febrero), Jado (9 de febrero), Cazoña (11 de febrero) y Biblioteca Municipal (13 de febrero).

Asimismo, se organizará un Taller de Carnaval, con una duración de una hora y un máximo de veinte participantes, del 17 al 19, coincidiendo con la semana no lectiva.

En marzo, continuará la actividad 'Un cuento y algo más' y se desarrollará el taller creativo 'En una cajita de fósforos', para adultos y adolescentes, con motivo del Día de la Poesía.

Conducida por Cristina Carreras y Lucía Ezquerra, será a las 18.00 horas en Cueto (12 de marzo), María Luisa (13 de marzo), Nueva Montaña (16 de marzo), Madrazo (17 de marzo), Ateca (18 de marzo), Jado (19 de marzo), Cazoña (20 de marzo) y la Biblioteca Municipal (23 de marzo).

En este taller, quince participantes crearán un libro objeto a partir de una interpretación poética, utilizando técnicas de pop up, collage y estampación.

Durante el periodo de vacaciones escolares se ofrecerá el cuentacuentos 'Los cuentos de la flor', a cargo de Margarita del Mazo, dirigido al público familiar, tanto en horario de mañana como en horario de tarde.

Continuará en abril con sesiones en la biblioteca de Madrazo y en la Biblioteca Municipal, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Además, habrá una nueva edición de 'Un cuento y algo más'.

Igualmente, tendrá lugar el taller creativo 'Donde habita la memoria', dirigido a familias e impartido por Mariposas en la Mochila, psicóloga educativa.

Abordará la historia de la escritura y los soportes previos al papel, en el marco del mes del libro, y se celebrará en Cueto (14 de abril), María Luisa (16 de abril), Nueva Montaña (17 de abril), Madrazo (21 de abril), Ateca (23 de abril), Jado (24 de abril), Cazoña (28 de abril) y la Biblioteca Municipal (30 de abril).

Por último, durante el mes de mayo se desarrollará la actividad 'Un cuento y algo más: Cuentos que bailan', a cargo de Lorena Fernández Sáenz, una propuesta que une lectura y danza y está dirigida a niños de entre cuatro y siete años.

Méndez ha indicado que el Ayuntamiento trabaja ya en el diseño de la programación estival, que abarcará de junio a septiembre y en las actividades previstas para el último tramo del año. Además, ha animado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los perfiles que la Red Municipal de Bibliotecas de Santander tiene en Instagram, Facebook y 'X'.