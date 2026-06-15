Santander lanza el primer concurso para jóvenes creadores de música electrónica de Cantabria

Presentación del primer concurso 'Jóvenes creadores de música electrónica de Cantabria'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la asociación NIDO han puesto en marcha el primer concurso 'Jóvenes creadores de música electrónica de Cantabria', con el objetivo de impulsar el talento emergente.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y los representantes de NIDO, Marie Perreault y Pablo Bolívar, han presentado la iniciativa este lunes en rueda de prensa.

El objetivo es apoyar a los productores y creadores de música electrónica, ofreciendo difusión, formación de comunidad y oportunidades profesionales.

El certamen ofrece un espacio donde los participantes pueden mostrar su trabajo, reconocer la calidad de sus propuestas y facilitar oportunidades de desarrollo artístico. Además, el concurso permitirá identificar nuevos talentos para futuras publicaciones musicales y posibles programaciones en eventos culturales.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 15 y 35 años, ambos inclusive, que puedan acreditar su vinculación con Cantabria mediante nacimiento, residencia, estudios o actividad laboral. El concurso tiene un carácter inclusivo y está abierto tanto a aficionados sin formación específica como a jóvenes profesionales de la producción musical.

Las obras presentadas deberán ser composiciones originales de música electrónica con una duración de entre uno y cinco minutos, pudiendo enmarcarse en géneros como techno, house, ambient, IDM, breakbeat, drum & bass, downtempo y otros estilos derivados. Se admite el uso de cualquier software de producción musical digital, incluyendo herramientas como Ableton, Logic, FL Studio, GarageBand, Cubase, Cakewalk o similares.

Todos los participantes que alcancen la fase final recibirán difusión a través de NIDO y del Espacio Joven de Santander, además de una plaza de socio gratuita en la asociación.

El ganador obtendrá un bono de 250 euros para la tienda Slap Music Store de Santander, la publicación de su trabajo en plataformas musicales y a través de NIDO Recordings, así como una actuación remunerada dentro de la programación de la Concejalía de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander.

La inscripción se realizará mediante formulario web e incluirá los datos personales del participante y una pieza musical original. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre de 2026, inclusive.

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta criterios como la calidad musical, la originalidad, las técnicas de producción empleadas, la trayectoria del creador o creadora y su vinculación con la música.

SELECCIÓN Y VALORACIÓN

Tras la fase de valoración, un máximo de 12 finalistas será seleccionados para participar en una presentación pública que tendrá lugar el viernes 2 de octubre de 2026 por la tarde en el Espacio Joven de Santander.

Durante esta jornada se escucharán las obras seleccionadas, preferentemente en formato LIVE. Aquellos participantes que no cuenten con experiencia suficiente en interpretación en directo podrán realizar la presentación en modo playback.

La valoración final combinará la puntuación obtenida por la obra presentada durante la inscripción y la calidad de la actuación realizada en la fase presencial. El nombre del ganador se dará a conocer al término del encuentro.

El jurado estará formado por tres productores y/o artistas profesionales designados por la asociación NIDO. Además, contará con una cuarta persona en calidad de vocal, con voz pero sin voto, que podrá ejercer funciones de sustitución en caso de ausencia de alguno de los miembros del jurado.

Para cualquier consulta relacionada con las bases del concurso, las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del correo electrónico asociacionnido@gmail.com.