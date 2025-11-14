Santander licita la renovación de la cubierta de los Campos de Sport por 1,7 millones y una duración de 17 meses

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander licitará el próximo lunes, 17 de noviembre, la obra de renovación de la cubierta de los Campos de Sport por 1,7 millones de euros y con una duración de 17 meses, asunto que abordará con el Real Racing Club el próximo miércoles, 19 de noviembre, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre ambas entidades para ejecutar una serie de obras en el estadio antes de agosto de 2026.

Así se lo ha comunicado este viernes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, al presidente del club, Manolo Higuera, según ha informado el Consistorio.

El pasado 19 de mayo, la Junta aprobó el proyecto técnico de la obra, que tiene el objetivo de eliminar las patologías de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero. A la misma se sumará "próximamente" la última prevista, la que mejorará la accesibilidad a esta instalación pública.

La obra de la cubierta ha sido planificada por los arquitectos Daniel Jáuregui y Héctor Uxmal Gómez, abordará en una primera fase la esquina más deteriorada y se dejará un tiempo de espera para validar la solución. De esta forma, si el resultado es satisfactorio, se continuará con el resto del estadio por el mismo método constructivo.

Tal y como acordaron el pasado mes de mayo Ayuntamiento y Racing, se actuará sobre la zona más expuesta y sensible con el fin de testar la solución técnica.

Después, las actuaciones más importantes se centrarán en solucionar las filtraciones desde las juntas de la cobertura con las costillas y la absorción de agua por el hormigón armado.

Esta actuación requiere trabajos previos como la limpieza de las costillas o la recolocación de parte del cableado. En cuanto a la cobertura de chapa grecada, se realizará un mantenimiento de remaches, sellados y roturas. Además, se limpiarán y desatascarán los pesebrones.

OTRAS OBRAS DEL CONVENIO

Desde el convenio suscrito en agosto de 2022, el Ayuntamiento ya a financiado varias obras como la implantación de 204 luces LED para adaptar la iluminación al reglamento de LaLiga, la renovación de la red eléctrica y el grupo electrógeno, la reforma de los vestuarios y la renovación de los baños, que ascendió a 718.000 euros de un total de 1,7 invertidos hasta el momento.

En concreto, la inversión municipal se cuantificaba en 2,5 millones en el momento de suscribir el convenio y con la licitación anunciada este viernes se llegará hasta los 3,4 millones, a los que se sumará el coste de la obra de la accesibilidad.

Para ella, el Ayuntamiento encargó un estudio de accesibilidad que presentó tres alternativas, entre las que el club y el equipo de Gobierno acordaron una. En este momento, el proyecto se encuentra en fase de preparación de los pliegos para licitarlo.

La alcaldesa ha asegurado que el objetivo "prioritario" es que las actuaciones relacionadas con el estadio se desarrollen "de manera ordenada, eficiente y en beneficio tanto del club como de la ciudadanía, cumpliendo el convenio establecido".

Asimismo, ha puesto en valor las relaciones entre Ayuntamiento y el Racing y ha apostado por continuar la línea de colaboración y entendimiento con el fin de seguir ejecutando las actuaciones incluidas en el convenio.