Santander se matiene en el segundo puesto como mejor puerto para las empresas automovilísticas, según Anfac

Santander mantiene la segunda posición como mejor puerto de España para las empresas automovilísticas tras Tarragona y mantiene la misma puntuación que en 2023, un 4,4 sobre 5, a una décima del primero, según el informe de logística de marítimo-portuario, transporte ferroviario y vehículos por carretera elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en el que los fabricantes de automoción en España han valorado y evaluado los servicios recibidos en 2024.

De este modo, el Puerto de Santander se mantiene en la segunda posición del ranking, que lideraba en 2022.

Este informe se centra en analizar los ocho principales para la importación y exportación de vehículos, responsables de 2,48 millones de los vehículos desplazados por esta vía, un 9,4% menos que el año anterior, y el 51,9% del total. Para ello se ha recogido la evaluación que hacen las empresas asociadas a Anfac sobre los servicios logísticos de los puertos de Barcelona, Málaga, Pasaia, Sagunto, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo.

En 2024, el puerto de Tarragona lidera por segundo año consecutivo el ranking de valoración de puertos con una puntuación de 4,5 sobre 5, seguido por los de Santander y Sagunto, en la segunda y tercera posición con puntuaciones de 4,4 y 4,2, respectivamente, las mismas que en 2023.

El Puerto de Pasaia mejora su posición y sube a cuarta con el 4,1. Junto con el de Málaga --que comparte la séptima con Barcelona, con un 3,6-- son los únicos que ascienden en el ranking.

Valencia, con 3,8 puntos, ocupa la quinta posición, sin variación anual, y Vigo, con 3,7 puntos, la sexta, en descenso como también Barcelona.

El Puerto de Santander movió en 2024 un total de 315.927 vehículos, lo que supone una caída del 1,8% respecto al año anterior y le sitúa como el cuarto principal puerto español en el transporte de vehículos.

En cuanto al destino de los movimientos de vehículos, el 59,4% se dedicó a tráfico de exportación, un 3,7 p.p. más respecto al anterior. Mientras, los volúmenes de importación retrocedieron en 4,2 p.p., hasta una cuota del 36,8%. El volumen restante, un 1,8%, se debió a movimientos entre la península y las islas.

En cuanto al modo de transporte utilizado para la llegada o salida al puerto, el 77% del volumen exportado fue acercado al puerto mediante el uso del ferrocarril, mientras que para la distribución de los vehículos importados predomina el uso del camión para la distribución interna con una cuota del 91%.

Los aspectos valorados son la proactividad de la Autoridad Portuaria, con mejoras en todos los aspectos analizados. Hay un avance de 6 décimas en la proactividad para resolver los problemas planteados por los clientes, que alcanza ahora una valoración satisfactoria. Además, los impulsos al sistema de gestión del puerto y a la infraestructura también avanzan. Las marcas mencionan específicamente la agilidad en la comunicación con el puerto y la disponibilidad de información entre las distintas partes responsables de la operativa.

La agilidad en las gestiones realizadas por la aduana es uno de los aspectos más destacados en el puerto, con una valoración global de 4,7 sobre 5; mientras la accesibilidad al puerto sigue siendo el aspecto mejor valorado, sobre todo en el caso del acceso por carretera, con un 4,8 sobre 5. El acceso ferroviario obtiene 4,7 puntos.

En la asignación de las zonas de depósito la puntuación ha mejorado 5 décimas, con 4,6 puntos, debido tanto a la reducción del tiempo medio de espera. Se destaca positivamente las nuevas instalaciones del silo, así como el inicio de las obras para la ampliación de su capacidad.

La manipulación de vehículos es la partida donde se registran las principales caídas en las valoraciones del puerto. En la manipulación en la carga y descarga de camiones, trenes y barcos la puntuación ha caído en 0,2 décimas en los dos primeros y una décima en el último, vinculada en todos los casos a un menor grado de cumplimiento de las instrucciones de las marcas, sobre todo respecto a la velocidad y modo de conducción y la vesti menta. En las zonas de depósito la valoración de la manipulación de los vehículos ha caído en 4 décimas, siendo muy relevante para los fabricantes el aumento de las incidencias sobre los vehículos en este último año.

El impacto de la contaminación industrial y los fenómenos atmosféricos ha sido algo superior a lo largo de 2024, reduciendo en una décima la valoración en estas partidas. Se menciona la falta de protección frente a granizo como un posible aspecto a mejorar. Aun así, la puntuación global es considerada como satisfactoria con 4,4 puntos.

Finalmente, la valoración sobre la disponibilidad para operar en horarios y fechas no habituales ha mejorado en 4 décimas, obteniendo 4,5 puntos. Se menciona la utilidad de haber provisto de superficies adicionales en situaciones de saturación portuaria.