Santander y otras localidades celebran San Juan con la tradicional hoguera, actividades y música

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diversas localidades cántabras, como Santander, Camargo o Santa Cruz de Bezana celebran hoy la noche de San Juan con la tradicional hoguera, actividades y música. Además, ofrecen servicios especiales de autobuses para facilitar los desplazamientos y poder prescindir del vehículo privado.

Santander celebrará San Juan con la tradicional hoguera, actividades infantiles y una macrodiscoteca.

La programación arrancará a las 17.30 horas en la Avenida del Stadium con hinchables y seguirá a las 18.30 horas con talleres infantiles hasta las 20.30 horas, una intervención teatral y la fiesta infantil 'El show de Tati'.

Posteriormente comenzará una macrodiscoteca a cargo de Titanium Show, con Alex DJ_Musicalex.

Además, en las calles del centro de la ciudad tendrá lugar la tradicional ronda de la Noche de San Juan, a cargo del Coro Ronda Altamira, con inicio en la plaza del Ayuntamiento a las 18.30 horas y que continuará por la calle Juan de Herrera (19.00 horas), Plaza de Pombo (19.30 horas), Paseo Marítimo-Monumento a los Raqueros (20.00 horas) y calle Peña Herbosa (20.30 horas).

El servicio municipal de transportes urbanos (TUS) se ampliará con seis unidades hasta las 03.00 horas para facilitar los desplazamientos desde y hasta la Segunda Playa del Sardinero.

Los refuerzos previstos incluyen salidas desde la glorieta de Adarzo hasta González Trevilla, entre las 22.30 y las 02.30 horas; desde González Trevilla hasta Adarzo, entre las 23.20 y las 02.30 horas; y desde el Intercambiador del Sardinero hasta el Alisal, entre las 00.20 y las 03.00 horas, cuando partirá el último servicio.

Y, con motivo de la quema, la calle Repuente permanecerá cortada al tráfico entre la entrada principal del aparcamiento del centro BeUp y la glorieta de la Bajada San Juan, desde las 15.00 horas del martes 23 hasta las 04.00 horas del miércoles 24. Como consecuencia, se modificarán provisionalmente los recorridos de varias líneas del TUS.

En Camargo habrá fuegos artificiales y la actuación de la Orquesta Panorama en el entorno del Parque de Cros.

La jornada comenzará a las 18.30 horas en la Plaza de la Constitución con la actuación de la Escuela de Danza Carlota Argos, que será la antesala del grupo Directo Cover, que a las 20.00 horas ofrecerá una actuación dentro del programa de música en la calle.

Los actos centrales de la jornada se trasladarán a la zona de Cros, donde a las 23.00 horas se procederá al encendido de la tradicional hoguera de San Juan, que estará acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales. La celebración continuará a partir de la medianoche en el parking de Cros con la actuación de la Gran Orquesta Panorama.

Las conexiones regulares de autobús prestarán servicio entre las 6.20 y las 22.30 horas y se completarán con un servicio especial nocturno entre las 23.00 y las 4.00 horas.

Mientras, la playa de San Juan de la Canal, en Santa Cruz de Bezana, acogerá esta tarde noche una nueva edición de su Fiesta de Interés Turístico Regional.

Los actos comenzarán a las 20.00 horas con la celebración de la tradicional misa en la ermita de San Juan. A las 21.30 horas, arrancará la romería popular amenizada por la Orquesta La Reina del Show; a las 23.00 horas la playa acogerá un espectáculo audiovisual y quince minutos después, la compañía Ulapé Teatro representará la teatralización 'La llama que nos une'.

El punto culminante llegará a las 00.00 horas, con el encendido de la hoguera de San Juan y el lanzamiento de fuegos artificiales. La programación continuará a las 00.30 horas con una verbena.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la playa de San Juan de la Canal y promover una movilidad segura durante la celebración, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana habilitará un servicio especial de autobuses que conectará los diferentes núcleos de población del municipio con el recinto festivo durante toda la tarde, noche y madrugada.

EL GOBIERNO PIDE PRUDENCIA

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha solicitado a los ciudadanos que extremen la prudencia para minimizar el número de incidentes durante la madrugada del 23 al 24 de junio, que llenará la región de hogueras, fiestas y pirotecnia.

La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha autorizado el uso de fuego en las hogueras de San Juan salvo en aquellos lugares en los que, en el momento de esta tradicional celebración, el viento supere los 25 kilómetros por hora o la temperatura esté por encima de los 30ºC.

Aunque los organizadores no tienen que solicitar autorización previa a este organismo, les impone varias medidas de prevención y seguridad que deberán cumplir.

También se reserva el derecho de poder prohibirlas con carácter general en toda la comunidad o en determinados ámbitos territoriales, "en el caso de que la situación meteorológica prevista para esa franja horaria así lo aconseje".

Además, agentes del Medio Natural podrán inspeccionar las medidas de prevención y seguridad ante el riesgo de incendios forestales y prohibir la actividad "cuando las condiciones de riesgo de incendio forestal así lo aconsejen o cuando, a su juicio, las medidas preventivas no fuesen suficientes".