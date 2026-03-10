Santander pone en marcha un nuevo curso de apoyo a cuidadores de familiares con discapacidad

Archivo - Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora.- Archivo - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha partir de este lunes, 16 de marzo, un curso de apoyo a cuidadores de familiares con distintas discapacidades.

El programa, impartido por la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Cantabria (AFAC), se desarrollará un día a la semana durante una hora y media, por un periodo de tres meses, en el centro cívico del Río de la Pila.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha explicado que el proyecto, que lleva realizándose desde 2007, pretende seguir ayudando a los cuidadores dotándolos de las herramientas y técnicas adecuadas para "cuidar y cuidarse", así como tener un espacio de encuentro donde crear una red de apoyo entre familiares cuidadores para compartir experiencias y dudas.

"Queremos ayudar a prevenir o controlar los problemas relacionados con el agotamiento físico y emocional que llega a provocar el cuidado prolongado y, sobre todo, ayudar proporcionando herramientas para el respiro ante la atención continuada de un familiar dependiente", ha señalado.

El curso, dirigido a personas que se están haciendo cargo del cuidado de un familiar o familiares en situación de dependencia o discapacidad, también capacita al cuidador en técnicas de cuidados, con recursos para prevenir y afrontar el estrés, mejorar su autoestima y prevenir problemas físicos y psicológicos derivados de su tarea.

La actividad consiste en la organización de grupos de ayuda mutua donde se comparte el aprendizaje, las experiencias y las herramientas para afrontar el autocuidado de las personas cuidadoras de familiares que dependen de ellos.

Cerca de 500 personas han participado en las anteriores ediciones de este programa, con unos resultados "trascendentes", con un "alto" grado de satisfacción, mejora en su situación psico-física, la "aceptación" de la situación que les está tocando vivir y una "mejor" atención al familiar del que son responsables.

Las personas interesadas en participar en las sesiones de apoyo a cuidadores pueden ampliar información en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, a través de los teléfonos 942 20 31 52 - 942 20 31 09.