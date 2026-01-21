Santander presenta en Fitur el Código Ético de Turismo Responsable para reforzar el turismo que cuida la ciudad

Santander presenta el Código Ético de Turismo Responsable para reforzar el turismo que "cuida la ciudad"
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 19:25
SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander ha presentado este miércoles en Fitur el Código Ético de Turismo Responsable, una herramienta práctica pensada para facilitar buenas prácticas y para reforzar una forma de entender el turismo que "cuida la ciudad, el entorno y la convivencia".

Así lo ha trasladado el concejal de Turismo, Fran Arias, durante el acto celebrado en el marco de la feria y en el que han participado también María Mato, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística, y Jaime Gutiérrez-Bayo, de BRUMA Sostenibilidad, la empresa que ha desarrollado el trabajo de definición participada y la edición del Código Ético.

Según ha detallado, se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander 'Norte Litoral-Costa Quebrada', que se viene desarrollando desde 2022, y que es una "oportunidad" para continuar desplegando desde el Ayuntamiento la estrategia de sostenibilidad turística que se inició con los primeros diagnósticos y planes de acción vinculados al desarrollo de Santander como Destino Turístico Inteligente.

Arias ha incidido en que el plan persigue apoyar la descentralización y la desestacionalización del turismo en Santander, facilitando que en esta zona se desarrollen productos y experiencias compatibles con otros productos estratégicos del destino, como el turismo cultural, el turismo familiar o el turismo gastronómico.

"El objetivo es ampliar la oferta, repartir los flujos de visitantes y mejorar la experiencia turística, al tiempo que se refuerza la integración de la sostenibilidad en el conjunto del destino, y esta visión se concreta en una hoja de ruta organizada en varios ejes de actuación que permiten estructurar las inversiones y los proyectos", ha destacado.

El concejal ha remarcado que el código ético y los decálogos que hoy se han entregado en formato impreso al público asistente a la feria "son una herramienta para el día a día", pero "no sustituyen" a las políticas públicas ni a las inversiones, aunque "las complementan", porque la sostenibilidad turística "se construye con infraestructuras, con planificación y con normas, pero también con comportamientos responsables y con una cultura compartida de respeto por la ciudad y por quienes la habitan".

Por último, Arias ha reconocido que el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander 'Norte Litoral-Costa Quebrada' ha permitido desplegar un conjunto "coherente" de actuaciones, inversiones y proyectos que avanzan en la implantación "efectiva" de la sostenibilidad en el destino.

"Es un trabajo que combina recuperación ambiental, mejora de infraestructuras, apoyo al sector, digitalización y educación, con una visión territorial que refuerza la identidad de esta zona de la ciudad y su integración en el conjunto del municipio", ha afirmado el edil, que ha explicado que el código ético forma parte de ese mismo enfoque y refuerza la idea de que "el turismo que queremos para Santander es aquel que cuida el entorno, respeta a las personas, valora el patrimonio y contribuye a una ciudad mejor para vivir y para visitar".

Tanto el código como sus decálogos estarán disponibles para su consulta y descarga en la web de la empresa municipal www.santanderdestino.es, ha informado el Ayuntamiento.

