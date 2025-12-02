Santander presta un cuadro para la exposición 'Victoria Eugenia' de las Colecciones Reales - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha prestado el cuadro 'Los infantes, hijos de Alfonso XIII' (1915), del pintor Manuel Benedito, para la exposición 'Victoria Eugenia', en la Galería de las Colecciones Reales, que podrá visitarse hasta el 5 de abril. Esta obra perteneciente al patrimonio municipal se conserva habitualmente en el Palacio de la Magdalena.

Para este préstamo temporal, la obra ha sido sometida a un proceso de restauración por parte de Patrimonio Nacional, que permitirá que, una vez finalice la exposición, regrese al Palacio en un estado de conservación óptimo, según ha informado el Ayuntamiento.

Sus Majestades los Reyes han presidido la inauguración oficial de esta muestra que constituye el primer monográfico dedicada a Victoria Eugenia de Battenberg y ofrece un recorrido por su vida, su papel institucional y sus aportaciones sociales y culturales.

En el acto, además de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; la gerente de Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez; el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao Santacruz; el presidente de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga; entre otras autoridades.

La alcaldesa ha agradecido la "generosidad" de Patrimonio Nacional y ha destacado que la restauración acometida supone "un paso decisivo para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y poner en valor otras piezas del Palacio de la Magdalena, abriendo nuevas oportunidades para la protección y difusión del patrimonio artístico".

"Para la ciudad es un honor formar parte de esta exposición excepcional. Hoy, volvemos a significar la memoria compartida entre Santander y la Corona", ha señalado.

Igual ha afirmado que el cuadro 'Los infantes, hijos de Alfonso XIII' es una pieza de "gran valor histórico y artístico" y ha asegurado que el hecho de que haya sido seleccionada para esta muestra "confirma la calidad del patrimonio que conserva el Ayuntamiento".

"Nuestro patrimonio no solo pertenece a la ciudad, sino que también contribuye al relato cultural de España y es un orgullo que hoy esté representado en esta exposición", ha puntualizado.

Además, ha subrayado la vinculación de Santander con la figura de Victoria Eugenia a través del Palacio de la Magdalena, donde pasó largas estancias junto a Alfonso XIII y sus hijos. "La conexión de Victoria Eugenia con Santander está escrita en la historia del Palacio, hogar de veraneo de la Familia Real y escenario de algunos de los capítulos más significativos de su vida familiar", ha añadido.

LA EXPOSICIÓN

La exposición 'Victoria Eugenia', patrocinada por la Fundación Santander, reúne más de 350 piezas procedentes de Patrimonio Nacional y destacadas instituciones como el Museo del Prado, Museo Sorolla, Colección Carmen Thyssen, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Royal Collection Trust o la National Portrait Gallery de Londres, además de colecciones particulares.

Comisariada por Reyes Utrera y Arantxa Domingo Malvadi, se organiza en ocho bloques temáticos que abordan facetas esenciales de la reina y entre las piezas expuestas destacan objetos personales, documentos, fotografías, retratos de artistas como Sorolla o László, la célebre diadema de Flores de Lis y el carruaje utilizado por la reina el día de su boda.